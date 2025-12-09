Alfredo Arias, técnico de Junior, tras clasificar a la final: “No éramos los favoritos”

El entrenador del Junior de Barranquilla, el uruguayo Alfredo Arias, clasificó a su segunda final como técnico en el fútbol profesional colombiano. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

Junior, bajo la dirección de Alfredo Arias, clasificó este lunes a la gran final del fútbol profesional colombiano al quedar primero en el Grupo A de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay Dimayor 2025. En la serie por el título tendrá como rival a Deportes Tolima.

Fue una clasificación con algo de suspenso, pues el cuadro barranquillero no podía perder ante Independiente Medellín, porque dicho escenario lo hacía dependiente de otros resultados, lo que finalmente ocurrió. Sin embargo, América le dio una mano al ganarle a Atlético Nacional, su rival directo.

“Era un partido muy raro de jugar, difícil, la verdad. Nunca sale bien estar pendiente del otro lado, nunca sale bien, se distrae la atención. A nosotros no nos ha sobrado nada. No éramos los favoritos para nada, ni siquiera el segundo favorito”, comentó el técnico rojiblanco tras el partido frente a DIM de este lunes.

🦈 “Estoy feliz de estar en esta final en un país que me ha acogido muy bien. Era un partido raro y difícil de jugar. Sin duda no éramos los favoritos”, Alfredo Arias, técnico de Junior. #LoMejorDeLaFecha pic.twitter.com/lQUJX9fl70 — Win Sports (@WinSportsTV) December 9, 2025

La de este semestre será la segunda final para Arias en el fútbol profesional colombiano. Dirigió al Independiente Medellín que quedó subcampeón en el clausura de 2023, justamente ante Junior. En sus pasos por Deportivo Cali y Santa Fe no llegó a esta instancia.

Ahora, como timonel del cuadro tiburón, tendrá la oportunidad de gritar campeón si se impone a Deportes Tolima en la gran final. La ida está programada para el viernes 12 de diciembre en Barranquilla, mientras que la vuelta tendrá lugar el martes 16 de diciembre en Ibagué.

“Hicimos un gran cuadrangular, hasta hoy había sido perfecto, pero se nos metió ese problema en el medio, estar pendiente de otro resultado, y se complicó más. Si había para complicar las cosas, hoy se complicó todo”, fue el balance del estratega rojiblanco.

Arias ha dirigido un total de 32 partidos en lo que va de su paso por Junior, club al que llegó el pasado 24 de junio. El entrenador uruguayo registra 16 victorias, nueve empates y siete derrotas en el equipo atlanticense. Promedia 1.78 puntos por partido.

Ahora el enfoque de Arias está puesto en el Tolima de Lucas González, quien también va por su primera estrella: “Confío en recuperar al equipo y que podamos llegar fuertes. Serán dos finales muy lindas. Jugamos ante un rival al que ya enfrentamos bien y vamos a ir por la final desde el primer minuto”

