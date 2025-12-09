Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en vivo la Champions League

Real Madrid es quinto en la fase de liga de la Champions League 2025/2026. Foto: EFE - Javier Zorrilla

El Santiago Bernabéu se prepara para uno de los partidos más atractivos de la sexta fecha de la Liga de Campeones 2025/2026. Real Madrid, presionado por las bajas y el irregular momento que atraviesa, recibe a un Manchester City que llega en ascenso.

Ambos clubes son segundos en sus respectivas ligas, aunque con contextos diferentes. El Madrid cayó y profundizó una racha preocupante que lo tiene a cuatro puntos del Barcelona en LaLiga, mientras que el City recortó distancia con Arsenal en la Premier League.

Xabi Alonso, timonel merengue, intentó transmitir serenidad en la previa pese al ambiente enrarecido: “Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y responsabilidad”.

El fin de semana dejó sensaciones opuestas. El Madrid, afectado por errores defensivos y un ataque sin fluidez, cayó 2-0 ante un Celta que aprovechó los momentos decisivos. El City, por su parte, goleó 3-0 al Sunderland con autoridad, brilló a través del talento de Rayan Cherki y Phil Foden.

La situación médica del Real Madrid condiciona la previa. Kylian Mbappé sufrió una rotura en el dedo anular izquierdo, que no lo descartará pero sí lo obligará a jugar con protección. A ello se suman numerosas bajas como las de Eduardo Camavinga, Dean Huijsen y Dani Carvajal, entre otras.

En la fase de liga de la Champions, el Madrid marcha quinto con doce puntos y necesita un triunfo para no comprometer su camino hacia la siguiente ronda. El City, con diez unidades y ubicado en la novena posición, también llega con la urgencia de sumar para tampoco complicar sus aspiraciones.

Los dirigidos por Pep Guardiola encadenan tres victorias consecutivas en la Premier League que han devuelto confianza e intensidad al conjunto celeste. Tras la adversidad que los ciudadanos enfrentaron durante la temporada pasada, parece que en la actual repusieron el rumbo.

Con ambos equipos en contextos distintos, el duelo se presenta abierto, lleno de matices y marcado por la necesidad. Real Madrid busca recomponer su imagen, mientras Manchester City pretende confirmar su ascenso también en un escenario internacional.

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en vivo este partido de la Champions League

Fecha: Miércoles 10 de diciembre

Hora: 3:00 p.m.

Lugar: Santiago Bernabéu (Madrid)

Canal: ESPN y Disney+

