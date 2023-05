‘Bolillo’ Gómez: “No podemos permitir ahora que Junior sea una burla”

Hernán Darío "Bolillo" Gómez en su primera práctica como entrenador del Junior de Barranquilla. Foto: Junior FC

Luego del anuncio de Junior de terminar el contrato con Luis Sandoval, y de abrir una investigación disciplinaria contra otras otros tres jugadores del equipo, Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, técnico del cuadro tiburón, habló en rueda de prensa sobre el ambiente que hay al interior de la institución tras lo sucedido esta semana.

“Todas las líneas se van a ver afectadas. El ambiente tal vez no es bueno, todos sufrimos por lo que ha pasado, pero primero está la institución ante todo y eso primó”, aseguró el ‘Bolillo, quien además dijo, sobre el caso de Sandoval, que: “Ese tema lo hable con directivos y con los muchachos. Yo tomé una decisión y no sé cómo lo están manejando. El hecho es que dentro de la nómina que iba a iniciar contra Pereira, no hay cuatro que van a estar y no hay nada más que hablar”.

Así como lamentó lo sucedido, también es firme en su postura y aclara que no habrá indulto para los jugadores sancionados: “A mí me duele, estos muchachos son buenas personas. En la interna del grupo no hay quejas por ello. Se les fue la mano en un momento determinado”.

De igual forma, el técnico tiburón comentó que: “Yo hablé con los directivos. Tengo un equipo que le creo, pero todavía no he podido ver cómo han reaccionado a lo que ha pasado. Actualmente somos una risa, nos han hecho muchos memes. Miro al grupo y está callado, pero todos saben que primero está la institución”.

En el comunicado que compartió Junior este jueves, se lee: “Luego del grave acto de indisciplina realizado por parte del jugador Luis Sandoval, en el que llegó en condiciones no aptas para el desarrollo de la actividad de un deportista de alto rendimiento, el día lunes 8 de mayo, y cumplido el debido proceso disciplinario, el club ha decidido rescindir el contrato que lo vinculaba a la institución”.

Más adelante, se aclara que “Así mismo, nos permitimos informar que el club, actualmente, adelanta un proceso disciplinario a los jugadores Walmer Pacheco, César Haydar, Ómar Albornoz y José Ortíz por presuntas conductas que podrían ser contrarias a las políticas y a los reglamentos de la institución”.

