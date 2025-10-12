Logo El Espectador
Bucaramanga, líder indiscutido: ganó 1-0 a Unión; Junior se mantiene cerca

El ‘Leopardo’ hizo valer su localía frente a Unión Magdalena y se afianza como el mejor del torneo. Junior, segundo, no le pierde pisada y sumó tres unidades en Valledupar.

13 de octubre de 2025 - 02:07 a. m.
Foto: Junior F.C y Bucaramanga
Atlético Bucaramanga sigue marcando el ritmo en la Liga BetPlay II-2025. El equipo santandereano venció por la mínima a Unión Magdalena y llegó a 30 puntos, consolidándose como líder en solitario del campeonato. Junior, que también ganó a domicilio frente a Alianza FC, lo escolta a dos unidades, con 28.

Junior, consiguió tres puntos claves en Valledupar

En el estadio Armando Maestre Pavajeau de Valledupar, Junior volvió a la victoria tras dos fechas sin ganar. Fue un partido tenso, condicionado por el calor y por las intervenciones del VAR. En la primera parte, el juez había sancionado un penal a favor de Alianza, pero la revisión tecnológica corrigió la decisión al detectar que el balón había rebotado antes en el pie del defensor Daniel Rivera.

En el complemento, una mano de Kalazan Suárez dentro del área terminó en el penal que cambió todo: Edwin Herrera ejecutó con precisión y marcó el 0-1 definitivo. El equipo barranquillero llegó así a 28 puntos y sigue firme en su camino hacia los cuadrangulares.

Bucaramanga; líder indiscutido

Más al norte, Bucaramanga volvió a ganar en su fortín del Alfonso López y ratificó su gran momento. Los dirigidos por Rafael Dudamel derrotaron 1-0 a Unión Magdalena con un gol de Faber Gil, que aprovechó una jugada de pelota quieta para vencer al arquero Joaquín Mattalía. El tanto fue revisado y validado por el VAR, lo que desató la alegría en la afición local. Con este triunfo, el cuadro “leopardo” llegó a 30 unidades, con una diferencia de gol de +12.

Detrás de ellos se mantiene un pelotón competitivo. Fortaleza, tercero con 25 puntos, visitará a Boyacá Chicó a Tunja a las 7:30 p.m., mientras que Medellín, completa la jornada dominical con un encuentro atractivo frente a Once Caldas en el Atanasio Girardot a las 5:15 p.m.

La fecha 15 terminará el próximo 15 de octubre. Para empezar, el martes Atlético Nacional recibirá a Deportivo Cali, a las 7:30 p.m., mientras que, el miércoles, Deportivo Pereira será local contra Millonarios, a las 6:20 p.m.

Con la recta final de la fase regular a la vista, Bucaramanga y Junior parecen encaminados a definir el liderato entre sí. El equipo santandereano se sostiene desde la solidez defensiva y la eficacia en casa, mientras que el conjunto barranquillero apuesta a su jerarquía y poder ofensivo. Medellín, que tiene pendiente un duelo frente a Santa Fe, podría meterse en la conversación si consigue los puntos en sus dos duelos restantes.

