Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Colombiano
Santa Fe

Llaneros sorprendió a Santa Fe en El Campín y lo complicó en la pelea por los ocho

El equipo bogotano volvió a mostrar graves fallas defensivas y falta de claridad en ataque. Llaneros fue más ordenado, aprovechó cada error y se llevó un triunfo 3-1 que lo mete en zona de clasificación.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
12 de octubre de 2025 - 10:12 p. m.
El equipo bogotano volvió a mostrar graves fallas defensivas y falta de claridad en ataque. Llaneros fue más ordenado, aprovechó cada error y se llevó un triunfo 3-1 que lo mete en zona de clasificación.
El equipo bogotano volvió a mostrar graves fallas defensivas y falta de claridad en ataque. Llaneros fue más ordenado, aprovechó cada error y se llevó un triunfo 3-1 que lo mete en zona de clasificación.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Independiente Santa Fe vivió otra tarde amarga en El Campín. El equipo de Francisco López volvió a tropezar ante un rival que lo superó en concentración, contundencia y orden. Llaneros, con un plan sencillo pero efectivo, aprovechó cada error defensivo de los bogotanos y se llevó un triunfo 3-1 que lo mete de lleno en la pelea por la clasificación, mientras deja a los cardenales al borde de salir del grupo de los ocho.

El partido comenzó con buenas intenciones de ambos lados, pero fue Llaneros el que mostró más claridad para transformar sus llegadas en peligro. Tras algunos avisos en ambas áreas, el visitante abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo de Francisco Meza, un viejo conocido de la casa santafereña, que anticipó a la defensa y venció a Asprilla.

Vínculos relacionados

EN VIVO: Cali empata 0-0 frente a São Paulo en la Copa Libertadores Femenina 2025
Diego Placente, DT de Argentina, elogió a Colombia y anticipó un juego “difícil”
Mbappé se sinceró sobre su relación con Vinicius y su tiempo con Messi: esto dijo

Santa Fe intentó reaccionar, empujado por Rodallega y Mafla, y logró igualar a los 42’ con un remate desviado de este último después de un disparo de Alexis Zapata. Sin embargo, la alegría duró poco: en el tiempo de adición, Luis Miranda volvió a castigar una zaga desordenada y puso el 2-1 para los de Villavicencio antes del descanso.

Los goles en Santa Fe vs. Llaneros en Liga BetPlay

En la segunda mitad, el libreto no cambió demasiado. Santa Fe tuvo más la pelota, pero sin profundidad ni variantes. Llaneros, sólido atrás y paciente, esperó su momento para sentenciar. A los 67 minutos, Carlos Barreiro aprovechó un nuevo desconcierto defensivo y marcó el tercero, un golpe que terminó de apagar cualquier reacción local. Los intentos de Daniel Torres y Yairo Moreno quedaron en nada ante la buena respuesta del arquero Ortega, figura en varios pasajes del juego.

El 1-3 final deja a Llaneros con 22 puntos y un impulso clave en su aspiración de clasificar a los cuadrangulares, mientras que Santa Fe se estanca en 20 unidades y podría salir del grupo de privilegio al cierre de la jornada. Más allá del marcador, preocupa la falta de respuestas futbolísticas en un equipo sin reacción ni claridad ofensiva, que dependerá de un resultado urgente en su próxima visita a Chicó, el viernes 17 de octubre en Tunja. Si no cambia pronto, el sueño de las finales puede escaparse antes de tiempo.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Santa Fe

Independiente Santa Fe

Liga BetPlay

Llaneros

Santa Fe llaneros

Partido Santa Fe hoy

Santa Fe vs. Llaneros

Partido Santa Fe

El Campín

Santa Fe llaneros goles

Tabla de posiciones

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.