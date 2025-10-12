Llaneros sorprendió a Santa Fe en El Campín y lo complicó en la pelea por los ocho

El equipo bogotano volvió a mostrar graves fallas defensivas y falta de claridad en ataque. Llaneros fue más ordenado, aprovechó cada error y se llevó un triunfo 3-1 que lo mete en zona de clasificación. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Independiente Santa Fe vivió otra tarde amarga en El Campín. El equipo de Francisco López volvió a tropezar ante un rival que lo superó en concentración, contundencia y orden. Llaneros, con un plan sencillo pero efectivo, aprovechó cada error defensivo de los bogotanos y se llevó un triunfo 3-1 que lo mete de lleno en la pelea por la clasificación, mientras deja a los cardenales al borde de salir del grupo de los ocho.

El partido comenzó con buenas intenciones de ambos lados, pero fue Llaneros el que mostró más claridad para transformar sus llegadas en peligro. Tras algunos avisos en ambas áreas, el visitante abrió el marcador a los 29 minutos con un cabezazo de Francisco Meza, un viejo conocido de la casa santafereña, que anticipó a la defensa y venció a Asprilla.

Santa Fe intentó reaccionar, empujado por Rodallega y Mafla, y logró igualar a los 42’ con un remate desviado de este último después de un disparo de Alexis Zapata. Sin embargo, la alegría duró poco: en el tiempo de adición, Luis Miranda volvió a castigar una zaga desordenada y puso el 2-1 para los de Villavicencio antes del descanso.

En la segunda mitad, el libreto no cambió demasiado. Santa Fe tuvo más la pelota, pero sin profundidad ni variantes. Llaneros, sólido atrás y paciente, esperó su momento para sentenciar. A los 67 minutos, Carlos Barreiro aprovechó un nuevo desconcierto defensivo y marcó el tercero, un golpe que terminó de apagar cualquier reacción local. Los intentos de Daniel Torres y Yairo Moreno quedaron en nada ante la buena respuesta del arquero Ortega, figura en varios pasajes del juego.

El 1-3 final deja a Llaneros con 22 puntos y un impulso clave en su aspiración de clasificar a los cuadrangulares, mientras que Santa Fe se estanca en 20 unidades y podría salir del grupo de privilegio al cierre de la jornada. Más allá del marcador, preocupa la falta de respuestas futbolísticas en un equipo sin reacción ni claridad ofensiva, que dependerá de un resultado urgente en su próxima visita a Chicó, el viernes 17 de octubre en Tunja. Si no cambia pronto, el sueño de las finales puede escaparse antes de tiempo.

