“Caballo” Márquez sobre Junior: “todavía no es uno de los llamados a ser grande”

Junior y Unión Magdalena empataron 2-2 en la décima jornada de la Liga BetPlay, Ricardo “Caballo” Márquez en rueda de prensa después del partido. Foto: @Twitter

El más reciente episodio del clásico costeño entre Unión Magdalena y Junior terminó empatado 2-2, con muchas emociones en los minutos finales del compromiso, por la décima fecha de la Liga BetPlay 2023.

En la rueda de prensa posterior al partido, el delantero samario Ricardo “Caballo” Márquez, más que hablar del rendimiento de su equipo en la cancha, soltó varios comentarios polémicos relacionados con su rival, el Junior de Barranquilla.



“Estuvimos todo el partido teniéndoles el balón, llevándolos de a poco, con un Junior que no se sentía a gusto con el partido, y los cansamos. Tuvieron dos opciones y dos entraron, son un equipo de los llamados a ser ´grandes´, pero para mí es un equipo que cuando lo tengo al frente es igual al mío, para mí todavía no es de los llamados a ser grandes, porque hoy no se vio esto”, aseguró el jugador.

El Caballo Márquez diciendo que el Junior no es un equipo grande. pic.twitter.com/7V8BWgOElJ — Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) March 27, 2023

¿Quién es Ricardo “Caballo” Márquez?

Ricardo Luis Márquez González es delantero en Unión Magdalena, equipo de fútbol de primera división. Desde 2016 ingresó a las divisiones menores del Unión Magdalena y logró debutar profesionalmente en 2018 en la Copa Colombia, siendo parte de la nómina de Unión en el empate 0-0 contra Llaneros.



En 2020 estuvo a préstamo en Millonarios FC, pero no logró consolidarse. Volvió a Unión en 2022, admitiendo que su estadía en el equipo bogotano significó una buena experiencia, de alta exigencia, y bajo rendimiento.

El jugador también es conocido por su fuerte carácter, algo que lo ha llevado a tener polémicas dentro y fuera de la cancha. La semana pasada, por ejemplo, se rumoró sobre una agresión que cometió contra el jefe de prensa de Unión Magdalena.



Presuntamente, la escena fue presenciada por sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico. El periódico El Heraldo aseguró que “Márquez tomó uno de los tanques que se utilizaban para almacenar el agua y, sin vacilar, lo lanzó hacia la cabeza del comunicador. No siendo suficiente, agarró las varillas con las que se le hace mantenimiento a la grama para pegarle a Kevin Racedo”.

Ante los rumores, Kevin Racedo, jefe de prensa del equipo, solo declaró en Twitter, “en la vida para todo hay que ser buena persona y buen profesional”.