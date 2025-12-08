Cuándo es la final de la Liga BetPlay, Tolima vs. Junior: esto se sabe

La serie por el título del FPC tendrá su primer capítulo en Barranquilla y se definirá en Ibagué, en una final inédita entre Tolima y Junior. Foto: Deportes Tolima

La Liga BetPlay 2025-II ya tiene a sus dos protagonistas y el país entra en cuenta regresiva para conocer al nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano. Deportes Tolima y Junior de Barranquilla se medirán en una final inédita. A falta de la confirmación oficial de la Dimayor sobre fechas y horarios, todo apunta a que los compromisos se disputarán el domingo 14 de diciembre y el sábado 20 de diciembre, primero en el Metropolitano y luego en el Manuel Murillo Toro, donde se bajará el telón de la temporada.

Tolima, sólido y regular en el tramo final, selló su clasificación con anticipación y reafirmó su autoridad en Ibagué con una victoria ante Fortaleza. Fue un cierre que confirmó lo que ya venía insinuando: el equipo de la capital musical llega con viento a favor, con orden, contundencia en los momentos clave y una hinchada que se prepara para un cierre de año cargado de ilusión. No es poca cosa; los pijao van por la cuarta estrella de su historia, tras coronaciones en 2003-II, 2018-I y 2021-I, y quieren aprovechar el beneficio de cerrar en casa.

Para el Junior, en cambio, la clasificación tuvo un tinte dramático. Los barranquilleros cayeron 2-1 frente a Independiente Medellín, resultado que los obligó a encender la radio y ajustar cuentas con lo que ocurriera en Cali entre América y Nacional. El equipo verde, que también peleaba por el cupo, terminó perdiendo 2-1, y ese golpe desató el festejo en Barranquilla: con 11 puntos, tres más que Nacional, los Tiburones aseguraron su tiquete a la final. Una clasificación sufrida que encaja perfectamente con un club acostumbrado a remar en escenarios adversos. Ahora buscan su estrella número once, sumándose a los títulos obtenidos en 1977, 1980, 1993, 1995, 2004-II, 2010-I, 2011-II, 2018-II, 2019-I y 2023-II.

Aunque será la primera vez que se enfrenten en una final de Liga, no es un duelo sin antecedentes en disputa de títulos. Ambos ya chocaron en la Superliga 2019, una serie recordada por su guion impredecible y que terminó instalando al Junior en lo más alto.

El partido de ida, disputado en el Metropolitano, fue un golpe de autoridad del Tolima, que ganó 1-2 gracias a dos tantos de Marco Pérez, mientras que Luis Díaz descontó para el local. La vuelta fue otra historia: Junior se impuso 0-1 con gol agónico de Luis Carlos Ruiz en el 90+2’, obligando a la definición por penales. Allí, los dirigidos entonces por Luis Fernando Suárez fueron impecables: 3-0, con cobros acertados de Sebastián Hernández, Víctor Cantillo y Rafael Pérez. En el Tolima fallaron Sergio Mosquera, Carlos Robles y Yeison Gordillo.

