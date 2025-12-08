Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A tras las derrotas de Nacional y Junior

Los triunfos de la jornada se la llevaron los equipos locales. América y Medellín, sin opciones de clasificación, se llevaron los tres puntos. Foto: Junior Club SA

Después de seis fechas intensas, el cuadrangular cerró con Junior como líder indiscutido, América como escolta, Nacional relegado al tercer puesto y Medellín completando el cuadro desde el fondo, aunque con un premio paralelo por fuera de la tabla del semestre.

El primer lugar quedó en manos del equipo barranquillero gracias a sus 11 puntos, producto de tres victorias, dos empates y una derrota, con un saldo de ocho goles a favor y seis en contra, para una diferencia de +2. Más allá de caer en la última fecha, Junior había construido un colchón suficiente que terminó siendo decisivo. Con su campaña sólida en las primeras cinco jornadas, se sostuvo en la cima incluso en una tarde adversa y terminó asegurando el cupo a la final del semestre, donde disputará la estrella ante Deportes Tolima. Su ruta al liderazgo mostró regularidad: un arranque firme, dos triunfos claves en casa y la capacidad de sumar en momentos de tensión. La derrota final no alteró el panorama: el objetivo estaba cumplido.

América, por su parte, cerró segundo con ocho puntos, tras una campaña irregular pero con golpes de autoridad en momentos puntuales. Los escarlatas registraron dos victorias, dos empates y dos derrotas, anotaron ocho goles y recibieron ocho, para una diferencia de 0. Su rendimiento tuvo altibajos, pero la contundencia en Cali terminó dándole un cierre positivo a un semestre de menos a más con la llegada tardía de David González.

Atlético Nacional también terminó con ocho puntos, y aunque tuvo el mismo balance que América —dos victorias, dos empates y dos derrotas, igual número de goles marcados (7) y recibidos (7)—, se quedó en el tercer lugar por criterios de desempate. El equipo verde fue uno de los grandes damnificados de la última jornada: necesitaba ganar y esperar que Junior no sumara, pero acabó perdiendo y alejándose de la discusión. Además, tendrá que conformarse con participar en Copa Sudamericana el próximo año.

En el cuarto lugar cerró Medellín, con cinco puntos, luego de sumar una victoria, dos empates y tres derrotas, con cinco goles anotados y siete recibidos, para una diferencia de -2. A pesar de su discreto cuadrangular, el Poderoso se despidió con un triunfo valioso ante Junior, uno que no modificó su destino en el grupo, pero sí maquilló su cierre y le permitió recuperar algo de confianza. Además, aunque el cuadrangular lo tuvo en el último puesto, su acumulado del año le alcanzó para asegurar un cupo a la Copa Libertadores por reclasificación, un objetivo paralelo que terminó siendo el verdadero premio de su semestre.

Así quedó la tabla de posiciones en el Grupo A de la Liga BetPlay

