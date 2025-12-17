El técnico de Junior, nuevo campeón de Colombia, fue sugerido para el cargo por una IA

El entrenador de Junior, Alfredo Arias, durante el partido de vuelta de la final de la Liga Colombiana entre Tolima y Junior en el estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué. Foto: EFE - Agencia Unido360

Atlético Junior es el nuevo campeón de la Liga Betplay Dimayor 2025-II. El 3-0 de la ida en Barranquilla y el 1-0 de la vuelta en Ibagué sentenciaron la final más dispareja en la historia de los torneos cortos en Colombia, los cuales se juegan desde 2002.

La estrella de Navidad, que también disputaba el Deportes Tolima, terminó siendo la undécima en la historia de Junior. Además, también significó el desahogo de Alfredo Arias como técnico en Colombia, pues nunca había podido coronarse campeón del rentado nacional.

A pesar de intentarlo con Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Deportivo Independiente Medellín, con el cual perdió la final de 2023-II, justamente contra el Tiburón, finalmente se le dio el título de liga que tan esquivo se le había hecho desde que llegó al país en 2020.

Su llegada a Junior de Barranquilla no fue producto del azar, pues era un nombre popular para dirigentes junioristas. Este miércoles 17 de diciembre de 2025, Fuad Char, presidente de Junior, reveló que una IA le sugirió el apellido de Arias para ser técnico del equipo atlanticense.

Alfredo Arias fue elegido como DT de Junior por una IA

“Héctor Fabio Báez (Gerente General de Junior) dio el nombre de Alfredo Arias, un técnico reconocido por todo, así que no hubo ninguna discusión. Fue el candidato único, después le hicimos una consulta a la inteligencia artificial, sobre qué nos recomendaba y nos dijo que escogiéramos a Alfredo Arias”, contó Fuad Char.

Una elección humana-tecnológica que más pronto que tarde dio resultados, pues Arias solo necesitó seis meses para hacer campeón al club rojiblanco. Un objetivo que no pudo conseguir el entrenador venezolano Cesar Farías en el primer semestre de 2025.

A pesar de firmar una buena temporada regular en el tercer lugar del todos contra todos con 37 puntos, durante los cuadrangulares los de Farías tan solo pudieron lograr un punto de 18 posibles. Una campaña para el olvido.

¿Cuándo llegó Alfredo Arias a Atlético Junior?

El 23 de junio de 2025 el director técnico uruguayo, campeón en Ecuador y Uruguay, fue presentado como nuevo estratega juniorista. Arias debutó el 12 de julio en el estadio del Deportivo Cali con una victoria 2-0 sobre el equipo Azucarero.

Luego de las 20 fechas iniciales del campeonato colombiano, Junior se clasificó para los cuadrangulares en el quinto lugar con 35 puntos. El sorteo lo emparejó en el grupo A contra América de Cali, Atlético Nacional e Independiente Medellín.

Ya en esa fase definitiva del torneo, Alfredo Arias y sus muchachos lograron 11 puntos, clasificándose para la gran final con una fecha de anticipación. Finalmente, en la serie final, Junior se impuso 4-0 en el global para conseguir su estrella número 11 en el Fútbol Profesional Colombiano.

