¿Cómo quedaron los cupos a Libertadores y Sudamericana con el título de Junior de Barranquilla?

José Enamorado (izq.) y Yimmi Chará celebran la anotación que sentenció el título a favor del Junior de Barranquilla. Foto: Junior Club SA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga Betplay 2025-II este martes. Un abultado e inusual 4-0 en el global le fue más que suficiente al equipo rojiblanco para conseguir su ansiada undécima estrella en el Fútbol Colombiano.

Lo anterior, también posicionó a Atlético Junior como el cuarto club más ganador de ligas en el país, solo por detrás de las 18 coronas de Nacional, las 16 de Millonarios y las 15 de América de Cali, que no gana desde el título de 2020 en plena pandemia.

Este título de los atlanticenses no solo movió la lista y el palmarés de los 100 campeones en la historia del Fútbol Profesional Colombiano (FPC), sino que también definió a las ocho escuadras colombianas que representarán al país en los torneos internacionales del próximo año.

Cabe recordar que dos conjuntos jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores, dos participarán de la fase previa y cuatro serán parte de la Copa Sudamericana 2026. Además, estos cupos no solo se establecen por los campeones de liga y copa, que sigue sin definirse, sino también por las posiciones en la tabla de reclasificación anual.

¿Qué equipos colombianos jugarán la Copa Libertadores 2026?

Independiente Santa Fe, como campeón de la Liga Betplay 2025-I, y Junior, como campeón de la Liga Betplay 2025-II, jugarán la fase de grupos de la Copa Libertadores del año que viene. Su posición en alguno de los cuatro bombos del sorteo se definirá según su ubicación en el ranking CONMEBOL de clubes.

Por su parte, los dos subcampeones del año, Deportivo Independiente Medellín, en el primer semestre, y Deportes Tolima, en el segundo, participarán de la fase previa de este mismo torneo, pero entran por reclasificación. Una posición que los obliga a superar dos series ida y vuelta para acceder a la fase de grupos del torneo de clubes más importante del continente.

Antes de conocerse al campeón de la Liga 2025-II, existió la posibilidad de que Atlético Nacional pudiera instalarse en la Libertadores 2026 en lugar de Tolima. Sin embargo, esto solo habría sucedido en el caso de que el conjunto Pijao hubiera derrotado a Junior en la final. No obstante, el título juniorista acabó cualquier esperanza del conjunto verdolaga.

¿Qué equipos colombianos jugarán la Copa Sudamericana 2026?

Por el lado de la otra mitad de la gloria, Nacional, Millonarios, América y Atlético Bucaramanga harán parte de la fase previa de este torneo. Todo definido por el orden de la reclasificación. El fixture define que estos clubes deben enfrentarse entre sí por lo que en fase de grupos de la Copa Sudamericana solo estarán dos escuadras de las cuatro mencionadas.

Dichos enfrentamientos son a partido único y se establecen a partir de un sorteo hecho por la CONMEBOL, el cual también define la localía. Dicho sorteo será el próximo jueves 18 de diciembre de 2025 en Asunción, Paraguay.

Lo anterior, abre la posibilidad de ver un Nacional vs. América, Nacional vs. Millonarios o Millonarios vs. América en Copa Sudamericana. Partidos para alquilar balcón al tratarse de los tres conjuntos más ganadores del FPC y que el próximo año buscarán su primer título en este torneo internacional.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador