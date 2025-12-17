Junior y Santa Fe definen el primer título del 2026: ¿cuándo es la Superliga BetPlay?

José Enamorado, de Junior, y Daniel Torres, de Santa Fe, disputan una pelota. Foto: Dimayor

Junior de Barranquilla se consagró campeón de la Liga BetPlay con una final que resolvió desde muy temprano. La diferencia construida en el partido de ida, con un 3-0 contundente en el Metropolitano, marcó el rumbo de la serie y dejó a Tolima sin margen de error. En la vuelta, el equipo barranquillero ganó 1-0, administró la ventaja con orden, solidez defensiva y eficacia, cerrando una final que nunca perdió control.

El título refleja un proceso que combinó experiencia, momentos individuales determinantes y una lectura precisa de las instancias decisivas. Junior supo competir mejor que sus rivales en los partidos clave, fue contundente cuando tuvo que serlo y sostuvo su nivel en una final que exigía carácter. La estrella once no solo engrosa el palmarés del club, también reafirma su peso histórico en el fútbol colombiano y su capacidad para responder en escenarios de máxima presión.

Con la celebración todavía fresca, en Barranquilla ya empiezan a mirar hacia adelante. Tras levantar la estrella 11, Junior piensa en la posibilidad de sumar un nuevo título cuando, en el arranque de 2026, dispute la Superliga BetPlay, una oportunidad más para extender el momento ganador y ratificar que este campeonato no es un punto de llegada, sino parte de una ambición que sigue intacta.

Santa Fe, el rival de Junior en la Superliga BetPlay

El próximo reto de Junior de Barranquilla ya tiene nombre propio. El rival en la Superliga BetPlay será Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre, en un duelo que enfrentará a los dos equipos que levantaron los títulos de liga en el año.

Será un cruce entre estilos y recorridos distintos, pero con un mismo objetivo: abrir la temporada con un trofeo oficial.

Para Junior, la Superliga representará la posibilidad de reafirmar su reciente consagración y prolongar el envión anímico del título, mientras que Santa Fe llegará con la intención de confirmar lo hecho en el primer semestre y sumar un nuevo logro a su historia.

¿Cuándo se juega la Superliga en Colombia?

La Dimayor todavía no ha confirmado las fechas oficiales de la Superliga BetPlay, pero en principio existe un acuerdo para que se dispute en enero de 2026.

En un año marcado por el Mundial, el calendario del fútbol colombiano estará especialmente apretado, por lo que el máximo ente del balompié nacional está decidido a que este título se defina lo más pronto posible, apenas iniciado el nuevo año.

¿Y los cupos internacionales? Estos son los equipos colombianos para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana

El título de Junior de Barranquilla no solo definió cómo se jugará la Superliga, también terminó de aclarar el panorama de los cupos internacionales de Colombia para la temporada 2026.

Con su consagración en la Liga BetPlay 2025-II, el equipo rojiblanco aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores, al igual que Independiente Santa Fe, campeón del primer semestre.

De esta manera, Colombia ya tiene definidos a sus dos representantes directos en la instancia principal del torneo continental, cuya ubicación en los bombos dependerá del ranking CONMEBOL de clubes.

Los otros dos cupos a la Libertadores quedaron en manos de los subcampeones del año que lideraron la tabla de reclasificación: Deportivo Independiente Medellín, finalista del primer semestre, y Deportes Tolima, subcampeón del segundo. Ambos deberán disputar la fase previa del certamen, lo que implica superar dos series de eliminación directa para acceder a la fase de grupos.

En la Copa Sudamericana 2026, por su parte, los representantes colombianos serán Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali y Atlético Bucaramanga, clasificados por la tabla de reclasificación anual y obligados a enfrentarse entre sí en la fase previa para definir a los dos equipos que avanzarán a la fase de grupos.

