Junior tomó drástica decisión: Alfredo Arias dejó de ser el DT y ya suenan candidatos

El mal inicio del segundo semestre provocó su salida y ya aparecen varios nombres como posibles reemplazos. Foto: EFE - Paolo Aguilar

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El bicampeón de la Liga BetPlay se quedó sin entrenador. Junior de Barranquilla decidió ponerle punto final al ciclo de Alfredo Arias luego de un comienzo complicado en el segundo semestre, en el que el equipo apenas consiguió dos puntos en cinco jornadas y quedó relegado a la parte baja de la tabla. La salida se produce apenas unos meses después de que el técnico uruguayo llevara al club a conquistar dos títulos consecutivos del fútbol profesional colombiano.

La dirigencia del equipo confirmó oficialmente la decisión y agradeció el trabajo realizado por Arias y su cuerpo técnico durante su etapa al frente del plantel profesional.

“Junior FC informa oficialmente que el profesor Alfredo Arias no continuará como director técnico del equipo profesional. La decisión pone punto final a una etapa en la que el profesor Arias, junto a su cuerpo técnico, asumió con profesionalismo, compromiso y convicción el desafío de dirigir al club”, informó la institución.

Alfredo Arias deja una etapa histórica en Junior

La salida del entrenador se da pese al importante balance que deja su paso por Barranquilla. Desde su llegada, Arias dirigió 74 partidos con Junior, con un registro de 33 victorias, 18 empates y 23 derrotas.

Su principal legado está relacionado con los títulos conseguidos en las dos últimas ediciones de la Liga BetPlay. El uruguayo llevó al equipo a conquistar el campeonato en el 2025-II y 2026-I, convirtiéndose en el técnico del bicampeón del fútbol colombiano.

Sin embargo, el inicio de la actual campaña terminó por cambiar el panorama. Junior apenas sumó dos puntos en las primeras cinco jornadas y la dirigencia tomó la determinación de apartar a Arias del cargo.

El mal momento no comenzó exclusivamente con este semestre. La última victoria del Tiburón se remonta al 2 de junio, cuando derrotó 3-0 a Atlético Nacional en la ida de la final. Desde entonces disputó ocho partidos, con cuatro empates y cuatro derrotas. Una de esas caídas, el 1-0 ante Nacional en el partido de vuelta, terminó con Junior dando la vuelta olímpica en el Atanasio Girardot.

A los resultados también se sumaron unas recientes declaraciones de Arias después del empate como local frente a Independiente Santa Fe. Al ser cuestionado por las críticas de la prensa partidaria del equipo, el técnico manifestó: “En 101 años Junior ganó 10 títulos, uno cada 10 años, yo gané 2 en un año y he trabajado honestamente”.

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¿Quién reemplazará a Alfredo Arias?

La salida de Arias abrió inmediatamente la búsqueda de un nuevo entrenador. Según la información conocida, el reemplazo podría confirmarse esta misma tarde, pues la dirigencia del conjunto barranquillero ya tendría encaminada la llegada del nuevo técnico.

Entre los nombres que comenzaron a aparecer está Julio Comesaña, aunque el experimentado entrenador quedó descartado de entrada. En declaraciones a El Heraldo, señaló que no está entre sus planes volver a dirigir a Junior y que actualmente su presente está más relacionado con funciones como director deportivo, asesor o mánager.

Otro de los técnicos mencionados es Jorge Luis Pinto. Sin embargo, el santandereano aseguró al MorninGol de AS Colombia que no ha tenido ningún acercamiento con el club.

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“No hagan suposiciones que no caben, no he tenido ninguna conversación. Hay que esperar, las cosas en el fútbol llegan en su momento. El momento de Junior no es fácil, en el torneo tiene que estar en los primeros lugares”, manifestó Pinto.

Pese a no tener conversaciones con Junior, Pinto dejó claro que quiere continuar dirigiendo y que está atento a las posibilidades que aparezcan. “Junior es una gran plaza en la que hay que competir, el que va tiene que saber que hay que estar en los primer lugares. Quiero dirigir dos o tres años más. Me he estado preparando y estoy atento a las cosas del fútbol”, agregó.

Los otros nombres que aparecen en el panorama son Alberto Gamero y Sebastián Viera. Gamero ya tuvo una breve experiencia en el banquillo de Junior a comienzos de 2017, aunque su etapa en el club apenas duró tres meses.

Viera, por su parte, representa una opción diferente por su vínculo histórico con la institución. El uruguayo es uno de los ídolos de Junior y actualmente está libre después de su experiencia como entrenador de Real Cartagena en la categoría de ascenso.

Así, Junior comienza una nueva etapa apenas unos meses después de alcanzar el bicampeonato. La dirigencia deberá definir ahora quién toma las riendas de un equipo que necesita reaccionar en el campeonato y que llega a este cambio de entrenador después de un comienzo muy por debajo de las expectativas.

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