Junior vs. Palmeiras: hora y dónde ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Jhon Arias y el conjunto brasileño visitarán el estadio Jaime Morón para enfrentar al conjunto barranquillero. Foto: Archivo Particular

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Palmeiras aterrizó en Cartagena, ciudad que albergará el compromiso de este miércoles 8 de abril, y fue recibido en medio de un ambiente festivo poco habitual para un rival internacional. Música, papayera y una atmósfera de alegría acompañaron el arribo del conjunto paulista, que vivió una recepción más cercana a la de un equipo local que a la de un visitante en competencia.

La escena no tardó en hacerse viral. En redes sociales, las imágenes despertaron todo tipo de reacciones: desde quienes destacaron la calidez característica de la costa colombiana, hasta quienes se mostraron sorprendidos por el trato hacia el que será el primer adversario del Junior en la fase de grupos.

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Junior afina detalles en Cartagena

Mientras tanto, el equipo barranquillero adelantó su preparación en el estadio Jaime Morón León, escenario que será su casa durante esta fase del certamen continental. Jugadores y cuerpo técnico realizaron el reconocimiento oficial del campo, revisando aspectos como el estado del césped, la iluminación y las zonas internas, en cumplimiento de los protocolos de Conmebol.

La elección de Cartagena como sede responde a las adecuaciones que se adelantan en el estadio Metropolitano de Barranquilla. Incluso, no se descarta que el equipo ‘rojiblanco’ contemple utilizar esta plaza para futuras instancias del torneo local.

Un rival de peso y con acento colombiano

En lo deportivo, Palmeiras llega con el rótulo de favorito. El equipo dirigido por Abel Ferreira cuenta con una nómina de jerarquía y suma, además, presencia colombiana. Jhon Arias, quien se incorporó al club en febrero de 2026 y atraviesa un buen momento, tras marcar recientemente en el campeonato local.

El conjunto brasileño arribó a la ciudad en la noche del lunes y ya se encuentra listo para su estreno en el Grupo F, que comparte con Cerro Porteño y Sporting Cristal.

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Hora y dónde ver el debut de Junior en Copa Libertadores contra Palmeiras

Fecha: miércoles 8 de abril

Hora: 7:30 p.m., hora de Colombia

Estadio: Jaime Morón de Cartagena

TV: ESPN y Disney+

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