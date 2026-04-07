Barcelona vs. Atlético de Madrid: hora y dónde ver en vivo el partido de Champions League

La llave entre catalanes y colchoneros comenzará en Barcelona. En La Liga, se enfrentaron el sábado y fue un triunfo 2-1 para el conjunto de Hansi Flick. Foto: Agencia EFE

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El cruce entre Barcelona y Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League enfrenta a dos gigantes del fútbol español. Además, tendrá un condimento especial para Antoine Griezmann, un jugador con pasado en el conjunto azulgrana y cuentas pendientes con su club en el mayor escenario europeo.

El delantero francés regresará al Camp Nou este miércoles en el duelo de ida, que será su quinto enfrentamiento contra el Barca en la temporada. Pero esta vez el contexto es distinto: está en sus últimos meses como jugador del Atlético de Madrid y ya anunció que al final de la temporada, cruzará el Atlántico para jugar en la MLS.

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Una despedida con la Champions como obsesión

A sus 35 años, Griezmann quiere cerrar su etapa en el club rojiblanco con un título de peso. Máximo goleador histórico del Atlético con 211 tantos, su palmarés con el equipo no refleja del todo su impacto: no gana un trofeo desde la Europa League de 2018 y la Supercopa de la UEFA posterior.

La Champions aparece como la gran deuda colectiva. El equipo de Diego Simeone fue subcampeón en 2014 y 2016, y desde entonces persigue una consagración que siempre se le ha escapado. Ahora, con el francés liderando el ataque, el objetivo es dar el golpe definitivo en Europa.

El pasado azulgrana que nunca terminó de encajar

El regreso de Griezmann al Camp Nou también tiene un componente emocional. Entre 2019 y 2021 vistió la camiseta de Barcelona, pero nunca logró consolidarse en un equipo que todavía giraba en torno a Lionel Messi.

En ese periodo, además, vivió uno de los momentos más difíciles del club, por la histórica derrota 8-2 con Bayern Múnich en la Champions de 2020. Su paso fue breve y sin títulos relevantes, mientras el Atlético conquistaba LaLiga en 2021, trofeo que se le escapó.

Esa espina sigue presente, y el escenario europeo le ofrece una oportunidad simbólica de redención.

Un historial que alimenta la ilusión

Griezmann ya sabe lo que es golpear al Barcelona en noches grandes. En los cuartos de final de la Champions de 2016 fue decisivo con dos goles que eliminaron al equipo azulgrana de Messi, Suárez y Neymar.

Aquella campaña terminó con otra frustración en la final ante el Real Madrid, pero consolidó su figura como uno de los atacantes más completos del continente.

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Incluso desde el banquillo rival reconocen su talento. El técnico del Barcelona, Hansi Flick, lo definió recientemente como “un inconformista”, destacando su estilo ligero y su capacidad para moverse como si “estuviera bailando” en el campo.

Julián Álvarez, entre el presente y el futuro

Mientras Griezmann encara su despedida, el Atlético también mira hacia adelante. El argentino Julián Álvarez aparece como uno de los nombres llamados a liderar el ataque en el futuro.

Aunque su temporada ha sido irregular, Simeone ha mantenido su confianza en él. Incluso su nombre ha sonado como posible objetivo del Barcelona, aunque la operación luce compleja por la situación económica del club catalán.

Un duelo cargado de historia y de urgencias

El reciente enfrentamiento liguero, con victoria azulgrana 2-1, fue apenas el primer capítulo de una serie intensa entre ambos equipos, que también se enfrentaron en la Copa del Rey, llave en la que el club colchonero salió vencedor.

Para el Atlético, el partido en el Camp Nou representa mucho más que una ida de cuartos: es el inicio de una última cruzada para Griezmann, un jugador que quiere irse dejando una huella imborrable.

Hora y dónde ver el partido de Barcelona vs. Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League

Fecha: miércoles 8 de abril de 2026

Hora: 2:00 p.m., hora de Colombia

Estadio: Camp Nou

TV: ESPN y Disney+

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