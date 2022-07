Los primeros pasos de Carlos Bacca con Júnior

Con Júnior Carlos Bacca consiguió dos ligas, en 2010 y 2011. Foto: Crédito: Archivo El Espectador

Después del anuncio oficial del fichaje Carlos Bacca, volvieron viejos recuerdos de la primera vez del paso del jugador por el equipo tiburón. El más simbólico de todos, fue aquel 1 de mayo de 2009, en el que Bacca debutó con la camiseta de Júnior.

Era un partido monótono contra Deportivo Pasto en Barranquilla. Habían pasado los primeros 45 minutos y el marcador seguía empatado a cero goles. En el segundo tiempo, el director técnico Julio Avelino Comesaña decidió darle una oportunidad a un joven Bacca.

Entró en el minuto 56 en lugar de Luis Carlos Ruiz. Siete minutos después de poner un pie en la cancha, el atlanticense anotó su primer gol. No contento con un solo tanto, volvió a marcar en el minuto 76. Acabó el partido y gracias al debutante, Júnior se quedó con los tres puntos.

En el primer torneo disputado con el cuadro tiburón, Bacca jugó diez partidos y el equipo quedó como finalista del Torneo de Apertura. No logró consolidarse como titular y únicamente marcó tres goles en todo el campeonato. Sin embargo, su historia apenas empezaba y no solo se ganó un lugar en el once incial sino que fue uno de los referentes en las temporadas venideras.

Tras dos años y dos títulos con los rojiblancos, le llegó la oportunidad de ir a Europa. En el viejo continente jugó doce temporadas en cinco equipos de tres ligas diferentes. Sin embargo, los caminos del fútbol lo condujeron de regreso a Barranquilla.

Hoy se hará la presentación oficial del jugador en el marco del partido entre Júnior y Nacional a las 8:00 p.m.. Se espera que la hinchada barranquillera asista al Metropolitano para darle la bienvenida a una de las leyendas del club tiburón.

