La protesta pública de los jugadores del Junior por el arbitraje de Jorge Duarte

Los jugadores de Junior de Barranquilla salieron a la rueda de prensa para manifestar su descontento con el arbitraje en el partido ante Millonarios. Foto: Redes Sociales

Este miércoles se jugó en el estadio El Campín el duelo entre Millonarios y Junior por la fecha 17 de la Liga BetPlay. Un partido con un mal arbitraje por parte de Jorge Duarte terminó con la victoria del equipo dirigido por Alberto Gamero 3-2, con lo que ascendió a la séptima casilla de la tabla.

Quizá el momento más polémico fue casi al final del primer tiempo, cuando Leonardo Castro recuperó un balón en la mitad de la cancha después de cometerle falta a Édwin Herrera. La jugada no fue sancionada por el árbitro Duarte y terminó con un tiro de esquina a favor de Millonarios.

Los embajadores cobraron rápido y tras un centro de Daniel Ruiz, Leonardo Castro marcó el primer gol. Los jugadores de Junior se enfurecieron y enfrentaron al juez principal y a sus asistentes. Durante varios minutos, argumentaron la infracción no sancionada y solicitaron la anulación del tanto, aunque evidenciaron su falta de conocimiento del reglamento, ya que cuando se jugó el balón desde la esquina, se inició una nueva acción, luego no había motivos para invalidar la anotación.

Finalizado el juego, todos los jugadores de Junior salieron a la rueda de prensa para manifestar su descontento por el arbitraje. Antes de que empezara la ronda de preguntas, Didier Moreno tomó el micrófono para hacer una protesta pública.

“Todo el plantel está aquí presente por lo que vimos dentro del campo. Yo creo que si queremos nuestro fútbol, hay cosas que tiene que mejorar. Lo que pasó hoy no puede seguir pasando. Un juez que tiene unos ayudantes que le están marcando una falta, pero él por soberbia no la quiere sancionar y desencadena una cadena de errores que termina perjudicando a Junior”, dijo Moreno.

El jugador continuó: “No queremos quitarle méritos a Millonarios por su victoria, pero sí sentar un precedente de que un árbitro dentro del terreno de juego no puede decirle a los jugadores que no son profesionales. Él vio que era falta, pero no la quiso sancionar y eso no puede seguir pasando en nuestro fútbol si queremos dar un salto de calidad”.

Rueda de Prensa @JuniorClubSA



Didier Moreno apuntó al Arbitro Duarte y sus errores



Carlos Bacca explicó que paso cuando el equipo se quedó quieto tras el gol de @MillosFCoficial pic.twitter.com/1ebPV8DdTp — Alexis Rodriguez (@alexisnoticias) April 18, 2024

“La decisión (de pararse tras la reanudación del juego) las tomamos los jugadores dentro del campo y sentimos que no era justo lo que pasó. Eso fue todo, porque no fue justo y Millonarios no merece que tengamos que hacer esta rueda de prensa así, porque es un gran equipo”, agregó Carlos Bacca, el capitán tiburón.

“Lastimosamente, no es lo mismo jugar contra Millonarios en su casa 0-0 que uno a cero en contra. Yo creo que ahí está la dificultad y a veces los partidos se pierden por pequeños detalles. Hoy ese detalle del primer gol nos sacó a nosotros del partido, incluso en el entretiempo no hablamos más nada que de eso”, continuó Bacca. “Al minuto nos metieron el segundo y cambió toda la historia del partido. Veníamos con la ilusión, las ganas y los deseos, pero siempre hay un Dios que es justo y esto seguramente no va a quedar así porque él siempre es justo”.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador