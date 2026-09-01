Sebastián Viera es el nuevo entrenador de Junior: vuelve al club como DT

El exguardameta uruguayo fue anunciado como director técnico por la institución a través de redes sociales. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Junior ya tiene nuevo entrenador y su elección tiene un fuerte componente emocional para la afición. Luego de la sorpresiva salida de Alfredo Arias, quien dejó el club después de conquistar dos títulos de Liga, las directivas del conjunto barranquillero llegaron a un acuerdo con Sebastián Viera, uno de los máximos ídolos en la historia reciente de la institución.

El uruguayo, cuyo nombre había comenzado a sonar desde el momento en que se conoció la salida de Arias, finalmente fue elegido para asumir el banquillo técnico del equipo. De esta manera, Viera regresará a Junior en una nueva faceta, después de haber defendido durante años el arco del conjunto currambero.

Sebastián Viera, de ídolo a entrenador de Junior

La relación de Viera con Junior trasciende su etapa como futbolista. Durante su carrera como arquero del ‘Tiburón’, el uruguayo se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia del club, con 638 apariciones, además de ser el futbolista que más títulos ha conseguido con la institución, con un total de siete.

Su vínculo con la institución también tuvo un cierre especial, pues protagonizó un recordado partido de despedida antes de ponerle punto final a su etapa como jugador.

Le recomendamos leer: Ranking de los jugadores que más dinero han movido y las ventas más caras de la historia

Ahora tendrá la oportunidad de construir una nueva historia, esta vez desde el banquillo. Su llegada a Junior supondrá apenas su segunda experiencia como entrenador, luego de su paso por Real Cartagena.

Su experiencia en Real Cartagena

Antes de recibir la oportunidad de dirigir al equipo con el que hizo historia como jugador, Viera estuvo al frente de Real Cartagena. Con el conjunto heroico dirigió 28 partidos, con un balance de 17 victorias, tres empates y ocho derrotas.

El uruguayo estuvo cerca de conseguir el ascenso del equipo a la primera división, pero finalmente dejó el cargo después de una racha adversa de resultados.

Ahora, su segundo reto en los banquillos será mucho más especial por tratarse de Junior, club en el que se convirtió en referente y donde consiguió siete títulos.

Le podría interesar: Tadej Pogacar fue operado de la clavícula: esto se sabe de su recuperación

El cuerpo técnico de Sebastián Viera

Viera no llegará solo a esta nueva etapa. El entrenador uruguayo tendrá como asistente técnico a su padre, Mario Viera, mientras que Ramón Vásquez será el preparador físico.

El nuevo cuerpo técnico comenzará a trabajar de inmediato. Viera dirigirá su primera práctica este martes en la sede deportiva Adelita de Char, donde tendrá su primer encuentro con la plantilla de jugadores.

La prioridad será comenzar a preparar el próximo compromiso del equipo, que tendrá lugar este sábado frente a Jaguares, a partir de las 8:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez.

Así comenzará oficialmente la nueva etapa de Sebastián Viera en Junior. Esta vez ya no estará bajo los tres palos ni portará la cinta como referente del equipo: será el encargado de dirigir desde el banquillo al club en el que se convirtió en leyenda.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador