El delantero afirmó en Deporte Espectacular que estaría negociando su salida con los directivos del equipo barranquillero, pese a que su contrato va hasta junio de 2021.

Días de muchos rumores en el Júnior de Barranquilla. Primero se habló de la salida de Miguel Ángel Borja y de la llegada de Fernando Uribe para reemplazar a uno de los goleadores del conjunto tiburón. Luego se aclaró que se había logrado extender el préstamo del delantero con Palmeiras y se cancelaba la contratación del ex-Millonarios. Ahora, Teófilo Gutiérrez anuncia que su ciclo con el cuadro barranquillero terminó y que estaría negociando su salida antes de la terminación de su contrato.

Teo, que estuvo conversando con el periodista Favio Poveda en Deportes Espectacular, afirmó que: “Mi etapa con Júnior está terminada. No he llegado a un acuerdo con la directiva. Tengo contrato hasta mitad de año, pero estamos negociando. Espero que sea lo mejor. No estaría a partir de enero con el equipo”.

Teo Gutiérrez es uno de los ídolos del Júnior. En sus tres ciclos con el cuadro rojiblanco ha ganado cinco títulos y ha sido uno de los máximos goleadores en la historia de la institución con 86 anotaciones.

“Estamos tratando de llegar a un acuerdo en las próximas horas. Mi primera elección siempre ha sido Junior, pero de pronto ellos tienen algo mejor para la afición”, concluyó Gutiérrez.

El futuro del delantero es incierto, Incluso la parte ofensiva del tiburón también lo es, pues de nuevo podría darse la llegada de Fernando Uribe en caso de que se confirme la salida de Gutiérrez luego de tres años de estar vinculado con el equipo que lo catapultó al fútbol internacional hace 11 años.