Por lo pronto, Boyacá Chicó ya tiene confirmado su descenso a la segunda división, luego de acumular un promedio desfavorable, especialmente durante las últimas dos temporadas. El conjunto boyacense,…

La fase del todos contra todos de la Liga BetPlay Dimayor está cada vez más cerca de llegar a su final y, con ella, también se conocerá al segundo equipo que perderá la categoría y tendrá que disputar el Torneo de Ascenso en 2027. Con apenas dos jornadas pendientes, la lucha por la permanencia quedó reducida a Jaguares y Cúcuta Deportivo.

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La lucha por no descender: las cuentas de Jaguares y Cúcuta para seguir en la Liga BetPlay

Por lo pronto, Boyacá Chicó ya tiene confirmado su descenso a la segunda división, luego de acumular un promedio desfavorable, especialmente durante las últimas dos temporadas. El conjunto boyacense, propiedad de Eduardo Pimentel, perdió cualquier posibilidad de permanencia el pasado 27 de octubre, cuando empató 1-1 con Junior de Barranquilla en Tunja.

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Este martes se disputó un compromiso que dejó todavía más comprometidas las posibilidades de Jaguares, uno de los equipos ubicados en el fondo de la tabla del descenso. El cuadro cordobés cayó 2-0 en su visita a Deportivo Pasto, que se impuso en el estadio Libertad gracias a las anotaciones de Enrique Serje y John Méndez.

Este resultado dejó al conjunto monteriano con un promedio cercano a los 0,861 puntos en la tabla del descenso, una cifra que lo mantiene al borde de perder la categoría. Jaguares no solo se quedó sin margen de error para sus últimos compromisos, sino que también dejó de depender de sí mismo para asegurar su permanencia en primera división.

Por su parte, Cúcuta Deportivo, con un promedio de 1.057, tiene un panorama mucho más favorable y podría asegurar su permanencia con apenas un empate en cualquiera de sus dos compromisos restantes. El conjunto motilón tendría así los puntos necesarios para mantenerse en la máxima categoría durante 2027, objetivo que podría cumplir este mismo miércoles, cuando reciba a Independiente Santa Fe desde las 6:30 p. m.

En caso de una victoria cardenal, la siguiente jornada podría resultar decisiva, cuando Cúcuta visite al Junior en Barranquilla. Sin embargo, antes de ese compromiso, Jaguares deberá recibir al Atlético Bucaramanga en Montería, en un partido que está obligado a ganar. De no conseguir los tres puntos, su descenso quedaría confirmado, independientemente de lo que suceda después con el conjunto motilón.

Además, el calendario tiene preparado un enfrentamiento directo entre ambos equipos en la fecha 19, la última del todos contra todos. Este compromiso podría convertirse en una auténtica final por la permanencia, siempre y cuando el cuadro nortesantandereano pierda sus próximos partidos y Jaguares, que está contra las cuerdas, consiga hacer la tarea frente al leopardo.

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