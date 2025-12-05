Logo El Espectador
La pelea entre jugadores de Nacional y Medellín al final del clásico: video

El duelo entre rivales de patio terminó con una fuerte discusión en la que Washington Aguerre y Matheus Uribe se lanzaron agresiones.

Daniel Bello
05 de diciembre de 2025 - 01:30 p. m.
Captura de pantalla del momento en el que se enfrentan jugadores de Nacional y Medellín al final del partido.
Captura de pantalla del momento en el que se enfrentan jugadores de Nacional y Medellín al final del partido.
Foto: Captura de pantalla
El clásico paisa disputado este jueves terminó con un triunfo 2-1 de Atlético Nacional sobre Independiente Medellín, pero también con una pelea que opacó el cierre del encuentro. La confrontación involucró a varios jugadores y estalló después de que el árbitro señalara el final del compromiso.

En lo deportivo, el cuadro verdolaga, se llevó la victoria con goles de Juan Manuel Rengifo y Alfredo Morelos. El DIM, que en el papel era visitante, apenas pudo reaccionar en el último minuto, cuando Francisco Fydriszewski convirtió un tiro penalti para descontar.

Tras el final, se produjo una pelea entre integrantes de ambos planteles mientras se dirigían a la boca del túnel. Empujones, gritos y agresiones se mezclaron en medio del tumulto. Al momento de la publicación de este artículo sigue sin ser claro el origen de la discusión.

Los jugadores que quedaron más expuestos en los registros de video fueron Washington Aguerre (DIM) y Matheus Uribe, quienes intercambiaron agresiones en medio del alboroto. Ambos fueron expulsados por Wílmar Roldán, al igual que Harlen Castillo, portero suplente de Nacional.

Las primeras imágenes muestran a Aguerre extremadamente alterado, intentando agredir a Uribe mientras era contenido por Fydriszewski. En un segundo video, conocido más tarde, se observa al volante verdolaga propinándole una patada por la espalda al guardameta, acción que habría detonado la reacción posterior del guardameta del poderoso.

Cabe aclarar que los videos en los que se ve el enfrentamiento no dan claridad sobre lo que desató el enfrentamiento entre ambos planteles. Diego Arias, técnico de Nacional, se refirió a la situación y señaló que el tumulto se habría dado porque alguien -algunas fuentes señalan a Aguerre- le faltó el respeto a sus aficionados.

La información que tenemos es que una persona irrespetó con gestos a nuestra hinchada y una persona de nuestro club intentó hacerla respetar diciéndole que no lo hiciera. Después vino la agresión y ahí se generó un altercado entre muchas personas”, comentó Arias en rueda de prensa.

Se espera ahora el informe oficial de Roldán para conocer las decisiones del Comité Disciplinario. Por lo pronto, lo único fijo es que Nacional no podrá contar con Matheus Uribe en la decisiva última fecha de cuadrangulares ante América, duelo que debe ganar y esperar que Junior pierda.

Atlético Nacional e Independiente Medellín volverán a encontrarse en los próximos días para disputar la final de la Copa BetPlay 2025, un cruce que llega cargado de tensión tras el agitado cierre del clásico paisa. Todavía no hay un calendario definido para esa serie.

zorrillo(6652u)Hace 21 minutos
Se le pide cordura y tolerancia a los hinchas. Y los que arman la gresca son los propios jugadores!
