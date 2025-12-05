¿Cómo funciona el sorteo del Mundial 2026? Bombos, formato y cómo será

El sorteo se realizará en el Kennedy Center de Wahington, EE.UU.. Foto: EFE - WILL OLIVER

Faltan pocas horas para conocer a los rivales de Colombia en la próxima Copa del Mundo, la de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Los ojos del planeta estarán puestos en Washington, donde se realizará el sorteo oficial, el cual se podrá ver desde las 12:00 del medio día.

El mundial del año entrante será histórico debido a su nuevo formato. La lista de competidores creció y pasó de 32 a 48 equipos, con lo que también cambió de manera radical la estructura del torneo. Ahora, en lugar de ocho grupos de cuatro selecciones, tendremos 12 con el mismo número de equipos.

Por ser mayor el número de participantes, la fase de eliminación directa ya no va a arrancar en los octavos de final con 16 equipos, sino en los dieciseisavos de final con 32 equipos. El cambio de formato también dio pie para un mayor margen de error.

Al igual que en ediciones anteriores, los dos primeros de cada grupo tendrán su boleto directo a la segunda ronda. De ahí salen 24 de los clasificados a dicha instancia. Los ocho restantes clasificarán como uno de los mejores terceros.

El número total de partidos también creció, y pasó de 64 a 104, un aumento considerable. Los cuatro equipos que clasifiquen a las semifinales disputarán un máximo de siete partidos. Antes, los equipos del cuadro de honor llegaban a seis compromisos en la cita orbital.

¿Cómo están integrados los bombos del sorteo?

Los 48 equipos que competirán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026 están divididos en cuatro bombos de 12 selecciones cada uno. La asignación de los equipos a cada uno de ellos responde a su posición en el Ranking FIFA, aunque claro, con algunas excepciones.

ESTOS SON LOS BOMBOS PARA EL SORTEO DE LA COPA DEL MUNDO 2026!!! 🌎🏆



BOMBO 1: 🇦🇷 ARGENTINA – 🇧🇷 BRASIL

BOMBO 2: 🇨🇴 COLOMBIA – 🇺🇾 URUGUAY – 🇪🇨 ECUADOR

BOMBO 3: 🇵🇾 PARAGUAY



December 4, 2025

En el Bombo 1 habrá nueve cabezas de serie, es decir, las nueve selecciones mejor clasificadas en el escalafón internacional, más los tres países anfitriones, los cuales ya saben en qué grupo les va a tocar: México en el A, Canadá en el B y EE.UU en C.

Los demás bombos están compuestos por las 32 selecciones restantes y en orden decreciente según los datos disponibles del más reciente ranking FIFA. La excepción a esta norma se encuentra en el Bombo 4, donde habrá seis selecciones aún sin definir por los repechajes.

¿Cómo funciona el sorteo de la Copa Mundial?

El sorteo arrancará con la colocación de los tres anfitriones en los grupos que les corresponden. Luego las cabezas serie, estas sí de manera aleatoria, serán ubicadas en los otros nueve grupos. Luego, se repite el mismo proceso para los equipos de los Bombos 2, 3 y 4.

Hay salvedades en el sorteo, pues no está permitido que dos equipos de la misma confederación queden en un mismo grupo. La única excepción a esta norma es la UEFA, que en total tendrá 16 equipos, por lo que puede tener hasta máximo dos representantes en una misma zona.

La FIFA implementó para esta edición una nueva restricción, la cual está enfocada en las cuatro selecciones mejor clasificadas (España, Argentina, Francia e Inglaterra). Para garantizar un máximo atractivo comercial, el sorteo las ubicará estratégicamente en lados opuestos del cuadro de eliminatorias para que no se crucen entre sí antes de semifinales.

El sorteo será conducido por el exfutbolista inglés Rio Ferdinand y la presentadora Samantha Johnson. Para extraer las balotas de los bombos, participarán leyendas de otros deportes como Tom Brady (NFL), Shaquille O’Neal (NBA), Wayne Gretzky (NHL) y Aaron Judge (MLB).

Todo lo que debe saber del sorteo del Mundial de 2026:

