Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos 2025: Colombia, cada vez más arriba

La skater colombiana Jazmín Álvarez aportó en la cosecha de oros de la delegación nacional en los Juegos Bolivarianos. Foto: COC

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Colombia llegó este jueves a 294 medallas en los Juegos Bolivarianos y, lejos de conformarse con su desempeño, sigue cosechando preseas en las sedes de Lima y Ayacucho. La delegación nacional suma 119 oros, 105 platas y 70 bronces, para un total de 294 preseas.

Colombia brilló en distintas disciplinas que sostuvieron la cosecha del día. Hubo medallas en gimnasia trampolín, boxeo, atletismo, skateboarding, karate y tenis. La jornada dejó doce oros, trece platas y siete bronces para el registro general del país.

La gimnasia trampolín fue una de las más destacadas. Colombia sumó cuatro oros, con actuaciones sólidas de Nicole Castellanos y Manuel Sierra en las pruebas individuales, y de las duplas Castellanos–Sánchez y Giraldo–Sierra en el sincronizado.

En el boxeo femenino, disciplina en la que el país es una potencia regional, la jornada también tuvo brillo colombiano. Camila Camilo se adjudicó el oro en los 65 kilogramos tras imponerse en la final a la guatemalteca María Victoria Chiroy.

El boxeo masculino tampoco se quedó atrás. Yilmar González se impuso al panameño Cristofer Filos en los 60 kilogramos, mientras que Diego Motoa derrotó al ecuatoriano Gustiniano Mina en los 80 kilogramos. Con estos resultados, la delegación cerró el día con tres títulos en el cuadrilátero.

El skateboarding también celebró un oro gracias a Jazmín Álvarez, quien dominó la modalidad street con una presentación segura y fluida. Su triunfo se sumó a los logros de María Pérez y Juan Gómez en el dobles mixto de tenis y al oro de la cuarteta colombiana en el relevo 4x400 metros de atletismo.

Con estos resultados, Colombia amplió su ventaja sobre Venezuela, que lleva 87 oros, 74 platas y 90 bronces. Perú aparece en el tercer lugar con 59 oros, 57 platas y 89 bronces. La diferencia en oros mantiene a la delegación colombiana con un margen sólido en la lucha por el título.

A falta de tres días para el cierre de los Juegos Bolivarianos, Colombia se mantiene firme en lo más alto del medallero. Este evento es clave para el ciclo olímpico rumbo a los juegos de Los Ángeles 2028. La delegación nacional estaba obligada a ser protagonista en Lima y Ayacucho, y lo está cumpliendo.

Así va el medallero de los Juegos Bolivarianos de Ayacucho y Lima 2025:

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador