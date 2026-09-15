Las claves de los semifinalistas de la Liga BetPlay Femenina 2026

Las semifinales comenzarán esta semana con los partidos de ida, dos cruces que enfrentarán a cuatro de las instituciones tradicionales del fútbol colombiano. Nacional recibirá a Cali en Medellín este miércoles (6:00 p.m.), mientras…

Arrancó el principio del fin de la Liga BetPlay Femenina 2026. Después de una temporada en la que 16 equipos buscaron quedarse con el título, el campeonato entra en su etapa decisiva. Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios son los cuatro clubes que siguen en carrera por la corona.

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Las semifinales comenzarán esta semana con los partidos de ida, dos cruces que enfrentarán a cuatro de las instituciones tradicionales del fútbol colombiano. Nacional recibirá a Cali en Medellín este miércoles (6:00 p.m.), mientras Santa Fe será local frente a Millonarios en El Campín el jueves (7:00 p.m.), en unas series que prometen duelos cerrados y de alto nivel.

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Los partidos de vuelta todavía no tienen fecha ni horario definidos por la Dimayor, por lo que habrá que esperar el desarrollo de las primeras confrontaciones. Lo cierto es que en los próximos días se conocerán los dos finalistas de esta edición, entre equipos que llegan con argumentos distintos, pero con la misma ambición: levantar el trofeo.

Atlético Nacional vs. Deportivo Cali: una llave entre dos pesos pesados

En la primera semifinal se medirán el equipo que más puntos ha conseguido en la reclasificación y el que más goles ha marcado durante el torneo. Deportivo Cali suma 49 unidades, mientras Atlético Nacional ha convertido 44 tantos. Son dos indicadores que anticipan una serie de alto rendimiento y con estilos que pueden complementarse y enfrentarse.

El Cali se ha acostumbrado a reconstruirse. Cada temporada el cuadro azucarero ve salir a algunas de sus mejores jugadoras, pero encuentra la manera de rearmarse y mantenerse competitivo, hasta convertirse nuevamente en protagonista. Parte de esa capacidad se explica por el talento que produce el Valle del Cauca, una de las grandes canteras del fútbol femenino colombiano. Allí aparecen escuelas como Sarmiento Lora y otros equipos de la Liga del Valle, que alimentan constantemente a los clubes profesionales.

El equipo ha sabido aprovechar ese entorno para renovar su plantilla sin perder competitividad. Bajo el mando de Jhon Alber Ortiz y con Ingrid Guerra como una de sus principales referentes dentro de la cancha, ha mantenido la solidez de temporadas anteriores. La atacante se encuentra lesionada y se espera que regrese tan pronto como sea posible para ayudar al conjunto azucarero en convertirse en el club más ganador de la rama femenina.

La nómina del bicampeón también tiene otras futbolistas importantes para afrontar una semifinal de esta magnitud. Jessica Bermeo, Angie Salazar, Paula Medina y Karla Viancha son algunas de las piezas que complementan un plantel construido para competir en los partidos que definen una temporada y sostener la exigencia de una campaña larga.

Atlético Nacional, en cambio, ha construido buena parte de su identidad desde el ataque y tiene en Manuela González su principal carta ofensiva. La delantera santandereana atraviesa un gran momento y es la máxima goleadora del torneo, con 14 anotaciones. Su capacidad para encontrar espacios y definir será una de las claves de la serie.

Al cuadro verdolaga le costó encontrar el ritmo en los cuadrangulares, pero logró corregir el rumbo a tiempo. En las tres primeras fechas apenas consiguió tres puntos; después, las dirigidas por Jorge Barreneche reaccionaron, sumaron ocho unidades y llegaron a 11, los mismos puntos de Millonarios, que terminó primero en ese grupo.

Esa curva en ascenso se entiende por los ajustes oportunos y también por nombres puntuales que dieron un paso al frente para ganarle el segundo lugar del grupo a Internacional de Bogotá. Nombres como Kelly Ibargüen, Stefany Cedeño y Sara Sofía Martínez mostraron jerarquía en las últimas fechas y por eso el verda paisa sigue en competencia.

Santa Fe vs. Millonarios: un clásico capitalino por un lugar en la final

Millonarios sueña con conquistar su primer título en la rama femenina. Desde que Angie Vega asumió las riendas del equipo en 2024, el plantel ha dado pasos para convertirse en un conjunto más competitivo y en 2026 consiguió otro salto de calidad, incluso después de comenzar el año con una baja tan significativa como la de Tatiana Ariza, quien se retiró del fútbol profesional.

La defensa ha sido la principal fortaleza del equipo embajador. Entre temporada regular y cuadrangulares, Millonarios apenas perdió un partido, una estadística que refleja su regularidad. En ese rendimiento también ha sido importante la portera Saray Rodríguez, respaldada por defensoras en buen nivel como Alejandra Aroca, Laura Tamayo y Elizabeth Carabalí.

En la mitad de la cancha, el cuadro embajador también cuenta con experiencia para afrontar una serie de esta importancia. Ana Castañeda y Liana Salazar aportan recorrido y equilibrio, mientras que más adelante aparece Kelly Restrepo, una de las principales amenazas ofensivas del campeonato. La delantera suma 13 goles y es la segunda máxima anotadora del torneo.

Santa Fe también llega a esta semifinal con argumentos y, a diferencia de su rival, cuenta con dos goleadoras principales. La venezolana Ysaura Viso y Mariana Zamorano han asumido buena parte de la responsabilidad ofensiva del equipo cardenal y entre ambas acumulan 19 goles durante la presente temporada, una cifra que explica su peso en el ataque.

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Omar Ramírez, timonel albirrojo, conoce bien el camino hacia las instancias decisivas. El entrenador ha llevado a Santa Fe a la final de las últimas tres ediciones de la Liga BetPlay Femenina y ahora busca extender esa racha a cuatro. El equipo cardenal quiere mantener una tradición competitiva que lo ha convertido en protagonista habitual del campeonato.

Santa Fe, al igual que Cali, aspira a terminar la temporada como el máximo campeón histórico de la rama femenina. Enfrente tendrá al mejor Millonarios que ha conocido esta categoría, pero las Leonas cuentan con una jerarquía acumulada durante años de competir por títulos. Por eso, cualquier desenlace parece posible en este clásico capitalino.

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