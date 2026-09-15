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Las claves de los semifinalistas de la Liga BetPlay Femenina 2026

Deportivo Cali, Atlético Nacional, Santa Fe y Millonarios buscan dos cupos a la final, con fortalezas y argumentos distintos para quedarse con el título.

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Daniel Bello
Daniel Bello
15 de septiembre de 2026 – 12:14 p. m.
Deportivo Cali es el mejor equipo de la reclasificación de la Liga BetPlay Femenina 2026.
Deportivo Cali es el mejor equipo de la reclasificación de la Liga BetPlay Femenina 2026.

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Arrancó el principio del fin de la Liga BetPlay Femenina 2026. Después de una temporada en la que 16 equipos buscaron quedarse con el título, el campeonato entra en su etapa decisiva. Atlético Nacional, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe y Millonarios son los cuatro clubes que siguen en carrera por la corona.

Las semifinales comenzarán esta semana con los partidos de ida, dos cruces que enfrentarán a cuatro de las instituciones tradicionales del fútbol colombiano. Nacional recibirá a Cali en Medellín este miércoles (6:00 p.m.), mientras…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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