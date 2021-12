Las propuestas de Juan Carlos Osorio para el fútbol colombiano

Juan Carlos Osorio durante el partido de este lunes entre América y Tolima. / Dimayor Foto: Gabriel Aponte / Staff

América de Cali perdió 1-0 ante Deportes Tolima y quedó eliminado de la Liga BetPlay. Después, en rueda de prensa, Juan Carlos Osorio, entrenador escarlata, dejó varias reflexiones. “Hoy es un día muy especial para el fútbol colombiano. Me tomaré el atrevimiento de hablar de tres cosas fundamentales. Primero, he escuchado a muchas personas vinculadas al fútbol justificando la violencia en las canchas del fútbol colombiano y comparándolo con lo que son los hooligans. Entonces, para ellos, lo primero que me gustaría compartirles es que ayer, y en el juego anterior, nos demoramos más de 30 minutos llegando al campo: hoy llegamos directamente. Entonces para los que seguimos el fútbol inglés, que nos apasiona, cuando nos tenemos que levantar a las 5:30 para ver un clásico United-City es porque ellos están jugando exactamente a la hora que jugamos hoy, a las 11:00 de la mañana”, inició el risaraldense.

El DT del cuadro rojo continuó: “El tema de la violencia en nuestro fútbol debe terminar. Es nuestro deporte nacional. A usted, televidente, lo invito a que piense a que nuestros partidos de fútbol deben ir primordialmente la niñez y las familias. Y no podemos permitir que por unos inadaptados no podamos disfrutar de nuestro fútbol. Esto es una invitación a pensar a que partidos decisivos de hoy se puedan jugar a las 10:00 u 11:00 de la mañana”.

“El jugador de fútbol entrena a las 7:00 de la mañana. En nuestro caso, por el calor, comenzamos un poco más temprano. ¿Jugar a las 10:00 de la mañana? Sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque lo hacen las grandes potencias. Eso hay que acompañarlo con varias normas: que los bares no se abran hasta esa hora, para evitar que los vándalos no lleguen aquí a querer acabar con todos. Que quieran acabar conmigo no hay ningún problema. Creo tener suficiente carácter, honradez, profesionalismo y derecho moral a defenderme. Pero que quieran venir a, de una manera violenta, querer darles un mal ejemplo a nuestros niños y pensar que el fútbol tiene que ser el desahogo de todos los problemas que tenemos en nuestra sociedad, es inadmisible”, continuó.

Sobre la hinchada americana, Osorio dijo: “Hoy, aparte de los muy conocidos insultos de nuestra hinchada hacia mí, quedó demostrado que nuestra hinchada se preocupa más por insultar a nuestros jugadores, que en apoyarlos. Sobre todo, los que se ubican detrás de mí. Como lo dije en la rueda de prensa anterior, a los jugadores hay que apoyarlos, al equipo hay que brindarle todo durante 90 minutos. Y, cuando termine, todas las quejas serán recibidas. Pero hoy el equipo jugó con pasión y orgullo y en el trámite fue superior al rival. Eso se tiene que apreciar”.

Y profundizó: “Segundo, hay una tendencia muy marcada en nuestro fútbol a pensar que el rival es un desgraciado. Y se utilizan términos peyorativos, insultos, frases malintencionadas… Los invito a entender el juego desde el otro punto de vista: el rival es un facilitador. Sea el que sea, siempre le va a facilitar a uno el espacio y el tiempo. Si partimos del hecho, como lo explica bien Francisco Seirul-lo, que el fútbol es un deporte de interacción en espacio compartido, más allá de la idea de juego nuestra, el rival siempre te va a facilitar espacio y tiempo, por delante o por detrás de la línea defensiva, y lo más difícil de encontrar: entre líneas. Hoy, el rival nos facilitaba el espacio delante de ellos. Por eso la declaración de intención nuestra de jugar con dos volantes-laterales en un tres más dos y de dos interiores llegadores: Carlos Sierra y Larry Angulo, y que los dos delanteros, en este caso Déinner y Adrián, ocuparan el intervalo entre central-lateral y dejaran libre la zona 14″.

Acerca del análisis del juego de este lunes, el ex seleccionador de México expresó: “Si analizamos las estadísticas del partido, 62 % de posesión para nosotros y 38 % para el rival, está claramente demostrado que el plan de juego dio resultado. Si a eso le sumamos que nosotros tuvimos 15 remates y ellos nueve, está claramente demostrado que nuestro plan de juego dio resultado. Donde radica el error es que ellos, de nueve remates tuvieron dos a puerta, y nosotros de 15 tuvimos los mismo dos de ellos”.

Juan C. Osorio se refirió a la selección de Colombia: “Ahora, no me quiero meter en el tema de nuestra querida selección porque no me compete, pero creo que es el mejor ejemplo a dar. Cuando juega contra Paraguay en condición de local es un juego muy parecido al de hoy, en el que el rival le da a uno el espacio por delante. Y reitero: lo más difícil de encontrar en el juego son los espacios zonales intersectoriales, los que tratamos de ocupar con nuestros interiores y nuestro gran delantero, Adrián Ramos”.

Y realizó un pedido: “Creo que es el momento de pedirle al fútbol colombiano que consideremos otras ideas de juego, porque no depende de uno, depende del rival, incluso con jugadores limitados, darle el espacio a uno. Conclusión: en Colombia jugamos a las transiciones de defensa a ataque y cualquier rival le puede hacer daño a cualquier rival, porque todos tenemos jugadores de fibra 2B: explosivos y que en campo abierto son determinantes. El grave problema de nuestro querido fútbol colombiano es que, cuando nos toca enfrentar a un rival que por decisión de ellos o nuestra, o por combinación de las dos, se repliega y hay que encontrar esos espacios intersectoriales, no tenemos ni la eficiencia ni la eficacia para hacerle daño al rival con media distancia, pelota recta, acciones combinativas, juego de banda y duelos”.

“Hoy estamos tristes y nos vamos eliminados, pero estoy muy orgulloso de mi equipo y mis jugadores, porque jugamos contra un rival que siempre se ha caracterizado por jugar de la misma manera, y lo aplaudo y lo respeto porque le ha dado buenos resultados a nivel local. A nivel internacional, cuando nos toca proponer, no tenemos los argumentos futbolísticos para penetrar a un rival replegado intensa y masivamente. Entonces, que nosotros hoy hayamos encontrado las formas de replegar aún más al rival y generarles las opciones de juego que les generamos, me hace considerar a mí que mínimo en Colombia deberíamos considerar otras maneras de jugar. No que sean las mías, sino las necesarias para poder enfrentar otras ideas de juego. Este es el momento de arrancar a mejorarlo y valorar a los que juegan a otra idea de juego, porque no podemos seguir jugando a transiciones de defensa a ataque”, afirmó Osorio, multicampeón con Atlético Nacional.

El estratega americano puso de ejemplo un partido del fútbol internacional: “Bélgica, después de 7 años, con el señor Martínez, de jugar con una idea de tres más dos, dos volante y tres delanteros, que pueden ser dos más uno o uno más dos, enfrenta a Francia por la Eurocopa. Y Francia, campeona del mundo en 2018 con un 4-3-3, decide jugar sistema espejo. Mi reflexión: ¿por qué no podemos jugar nosotros con tres defensores y laterales-volantes? ¿Quién nos prohíbe hacerlo? Para aquellos que le den la bienvenida a buscar otras ideas de juego, esa es mi propuesta, humildemente: que no podemos seguir jugando con ese rígido 4-2-3-1, que se convierte en un 4-4-2, y que debemos aprender de los grandes equipos del mundo como Francia, Alemania, España, que han dado ese salto de calidad… Italia, de pasar de un catenaccio y un fútbol defensivo ahora todos proponen y juegan un fútbol ofensivo. ¿Por qué no lo podemos hacer en nuestro país? Si hay un país en Suramérica que pueda jugar con defensa de tres somos nosotros, porque por raza y genética tenemos jugadores de fibra 2B, que pueden defender bien con el centro e ir al lateral”.

Osorio felicitó a Hernán Torres, DT del Tolima: “Y, lo otro, al mejor estilo de Johan Cruyff, año 98, jugar con laterales reconvertidos a centrales, como jugó hoy Elvis Mosquera, ¿por qué no? Por último, felicitar a Hernán Torres: tiene una idea de juego muy marcada, que le ha dado muy buenos resultados. Es muy eficaz, como fue hoy, pero no podemos desconocer que, cuando le toca proponer un fútbol elaborado contra un rival que le propone lo que normalmente él propone, tiene muchas dificultades. No soy yo el indicado para hablar de su equipo. Felicito a Hernán y felicito a su equipo, pero me quiero quedar con esta última reflexión: una cosa es jugar a lo que salga, otra cosa es jugar a una pelota, otra cosa es salir a ganar proponiendo y un escenario muy diferente es salir a ganar con la obligación de ganar proponiendo. Es el momento para reflexionar cuál es el presente de nuestro fútbol y qué queremos nosotros que sea nuestro fútbol en cinco años o en diez años”.

Luego habló el capitán de América, Adrián Ramos, quien afirmó: “Hoy intentamos de todas las maneras llegar al gol. Fuimos claramente dominantes en el juego. Desafortunadamente no encontramos el gol y ellos en una contra encontraron el gol. Nuestra idea es tener muchos hombres en campo contrario, los rivales también se preparan, eso hay que reconocerlo, pero creo que América fue superior”.

Después, Osorio cerró la rueda de prensa complementando las palabras de Ramos: “Nosotros no podemos dejar pasar por alto que en los dos goles que sufrimos contra Tolima estábamos en inferioridad numérica. Para nuestra gran hinchada, entendiendo la manera como me ultrajaron y me insultaron por haber sacado del partido a Luis Paz, tengo esto para compartirles a todos: cada momento del juego es diferente. El juego necesitaba otra cosa. Es necesario que entiendan el porqué de las cosas, aunque no estén de acuerdo, en lo que cual están en todo su derecho”.