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Las veces en las que el fútbol cruzó los caminos de Diego Armando Maradona y Colombia

Desde el golazo que le marcó al Deportivo Pereira hasta su polémica participación en un partido por la paz. Estas son algunas de las historias que conectaron al Pelusa con nuestro país.

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Daniel Bello
Daniel Bello
Diego Armando Maradona, referente histórico de la Copa del Mundo.
Diego Armando Maradona, referente histórico del fútbol. / AFP / JORGE DURAN
Foto: AFP - JORGE DURAN

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Diego Armando Maradona fue mucho más que uno de los futbolistas más trascendentales de la historia, pues su figura no se puede limitar a lo que hizo en las canchas —lo cual ya es mucho decir— y dejó anécdotas en numerosos rincones del planeta. Colombia tampoco quedó al margen, ya que aquí protagonizó episodios inolvidables y construyó relaciones especiales con varios representantes de nuestro fútbol.

Si alguien pregunta por el mejor gol de Maradona, probablemente la respuesta más común sea aquel que le marcó a Inglaterra en los cuartos de…

Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente. daniel_eudosio dbello@elespectador.com

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