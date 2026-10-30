Si alguien pregunta por el mejor gol de Maradona, probablemente la respuesta más común sea aquel que le marcó a Inglaterra en los cuartos de…

Diego Armando Maradona fue mucho más que uno de los futbolistas más trascendentales de la historia, pues su figura no se puede limitar a lo que hizo en las canchas —lo cual ya es mucho decir— y dejó anécdotas en numerosos rincones del planeta. Colombia tampoco quedó al margen, ya que aquí protagonizó episodios inolvidables y construyó relaciones especiales con varios representantes de nuestro fútbol.

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Las veces en las que el fútbol cruzó los caminos de Diego Armando Maradona y Colombia

Si alguien pregunta por el mejor gol de Maradona, probablemente la respuesta más común sea aquel que le marcó a Inglaterra en los cuartos de final de México 1986. Sin embargo, el propio Diego llegó a elegir otro, uno que convirtió contra Deportivo Pereira en un amistoso disputado el 19 de febrero de 1980 y cuya espectacularidad anticipaba aquella corrida del estadio Azteca.

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Tenía apenas 19 años cuando, vestido con la camiseta de Argentinos Juniors, tomó el balón cerca de la mitad de la cancha. Dejó rivales en el camino a punta de gambetas, superó al arquero Roberto Vasco y definió junto a un palo. El estadio Hernán Ramírez Villegas presenció una obra de arte en un partido que terminó 4-4.

El vídeo completamente mejorado, del golazo de Maradona al Deportivo Pereira en 1980.



🎥 @IneditoMaradona @D_E_Carrillopic.twitter.com/pxIle3nZ04 — Guillermo Arango (@guilloarango) February 20, 2023

Entre los testigos estaba Hugo Horacio Lóndero, cuarto máximo goleador histórico del campeonato colombiano, quien entonces defendía al Pereira y se acercaba a su retiro. "Fue eludiendo a rivales: Farid Perchy, Henry Viáfara se le tiraron encima, pero no le hicieron nada. Luego vino el paraguayo Alcides Sossa y el último que lo cruzó fue el ‘Moño’ Muñoz. Entonces ahí amagó a patear, enganchó y quedó de frente al arco. Después amagó a tirar al segundo palo y se la tocó cortita al primero. Un golazo", contó Lóndero.

Maradona ya despertaba curiosidad en nuestro país. Había visitado Colombia con Argentinos Juniors en 1979 y los futbolistas locales conocían las noticias sobre su enorme proyección. Willington Ortiz, una de las grandes figuras nacionales, recordó que se habían encontrado en un cuadrangular. No sería la única vez que el Pelusa compartía cancha con el viejo Willy.

El mejor partido de Maradona en Bogotá

Años después, el Diego tuvo otra visita inolvidable. El 2 de junio de 1985, la tricolor recibió a Argentina en El Campín, por las eliminatorias hacia México 1986, un Mundial que inicialmente debía organizarse en territorio colombiano. El equipo de Gabriel Ochoa Uribe enfrentaba a una selección que tenía en Maradona a su principal amenaza y a Carlos Salvador Bilardo como timonel.

La estrategia colombiana buscaba reducirle los espacios. Miguel ‘el Nano’ Prince tuvo varios encontronazos con Diego y recordó que, después de recibir algunas patadas, el argentino le reclamó: «Prince, ¿vos también le pegás a tu mamá?». Willington Ortiz contaría años después que, en ese mismo partido, Ochoa Uribe le había encargado a Américo ‘Kike’ Quiñónez la misión de perseguir a Maradon por todo el campo, incluso si iba al baño.

¿QUÉ SIGNIFICÓ ENFRENTAR A DIEGO MARADONA? ⚽



Miguel 'Nano' Prince relató las ocasiones en las que enfretó a Maradona, con la Selección Colombia.



Vea la entrevista ACÁ: https://t.co/26C9EE2k47 pic.twitter.com/EcFbrmQrr6 — Gol Caracol (@GolCaracol) November 29, 2025

Las tribunas tampoco recibieron amistosamente al argentino. Desde la gradería le lanzaron una naranja y Diego, lejos de ignorarla, comenzó a dominarla como si fuera un balón. Según los testimonios de la época, los abucheos terminaron convertidos en aplausos. La albiceleste ganó aquel partido 3-1, con Maradona asistiendo a Jorge Burruchaga en el tercer tanto visitante.

De aquellos duelos quedaron fotografías de Maradona junto a Willington Ortiz, referente de Millonarios, Deportivo Cali y América. El tumaqueño contó que, sin ser amigos íntimos, ambos se respetaban desde sus primeros encuentros. Por eso le alegró que Diego se acordara de él y lo invitara a su homenaje de 2001 en La Bombonera.

La admiración del argentino también alcanzó a Jhon Édison Castaño, el habilidoso pereirano al que algunos llamaban el ‘Maradona colombiano’. En 1989, cuando jugaba para Racing, coincidieron en el Luna Park de Buenos Aires. Según recordó Castaño en una entrevista con La Patria, Diego lo abrazó y le dijo: «Te he visto, jugás como yo».

El colombiano no desaprovechó la oportunidad de bromear. «No, usted juega como yo», respondió, y ambos terminaron riéndose. Castaño era una de las grandes promesas de nuestro fútbol durante los años ochenta, aunque su carrera no alcanzó las alturas que algunos pronosticaban.

Los colombianos en Boca

Las historias de Diego con colombianos no se limitaron a las visitas a nuestro país. Durante su segundo y último ciclo como jugador de Boca Juniors, en los años noventa, compartió vestuario con varios jugadores que pasaron por la tricolor. Después de retirarse, su cercanía con otros compatriotas que llegaron al club también dejó recuerdos entrañables.

Uno de los más conocidos lo contó Óscar Córdoba. En 1997, Maradona apareció en un entrenamiento conduciendo un Ferrari Testarossa y el arquero vallecaucano se acercó a admirarlo. Diego le arrojó las llaves para que lo manejara, pero Córdoba se negó. "¡Le dije que no! Si la chocaba, iba a tener que destinar todos mis salarios de los años en Europa para pagar el arreglo de semejante auto".

Fotón. Último partido de Diego Maradona como profesional. Lo hizo el 25 de octubre de 1997 en un Superclásico frente a River Plate con la presencia de Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez. ¡Qué lujo se dieron los colombianos! 🔝 pic.twitter.com/8e1pft0Oiz — Bolavip Colombia (@BolavipCo) November 25, 2021

El gesto no terminó con el automóvil. Maradona también le anotó a Córdoba sus números telefónicos y los de Claudia Villafañe, ofreciéndose a ayudarlo con cualquier dificultad en Buenos Aires. Para un futbolista que acababa de llegar del extranjero fue un gesto muy espcial.

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Mauricio ‘Chicho’ Serna vivió una historia distinta. Cuando Boca preparaba su llegada en 1998, circuló la versión de que Maradona prefería que contrataran a Fernando Redondo. El antioqueño escuchó que Diego no lo quería en el equipo, hasta que recibió una llamada que cambiaría por completo su percepción del ídolo argentino.

Maradona le aclaró que no tenía nada en su contra, solo había preferido a Redondo. Aunque no llegaron a jugar juntos en Boca, construyeron una amistad. Cuando Serna anunció su retiro, Diego fue de los primeros en llamarlo y asistió a su despedida en Medellín en 2007, donde incluso vistió la camiseta de Atlético Nacional.

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Jorge ‘el Patrón’ Bermúdez sí compartió vestuario con Diego en 1997. El defensor quindiano recordó que Maradona fue el primero en darle la bienvenida a Boca y que, después, le ofreció la ayuda de su representante, Guillermo Coppola. Podía acudir a él para cambiar cheques, resolver asuntos bancarios o hacer cualquier trámite.

NO OLVIDA DE DÓNDE VIENE



Fabián #Vargas: "Me enamoré del fútbol gracias a #Maradona" El panelista recordó los momentos vividos junto #Diego en su paso por #Boca. Te leemos con el #ESPNFColombia pic.twitter.com/Om694dbVeS — ESPN Colombia (@ESPNColombia) November 25, 2020

Años después, Fabián Vargas recibió otro gesto significativo. El bogotano tuvo la oportunidad de vestir la camiseta número 10 de Boca y Maradona lo mandó llamar a su palco de La Bombonera. Allí lo animó a usarla sin miedo: "Me dijo ‘tenés la capacidad de llevarla con orgullo’. Para mí fue muy emocionante porque fue mi ídolo de infancia”, recordó en una entrevista en 2025.

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La despedida de Serna no fue el único homenaje a un colombiano al que acudió Maradona. En febrero de 2004 viajó a Barranquilla para acompañar a Carlos "El Pibe" Valderrama. No pudo jugar por una lesión de rodilla, pero participó de la celebración e incluso bailó cumbia y mapalé durante la fiesta previa.

En Medellín también cultivó una relación cercana con Víctor Hugo Aristizábal, quien recordó cómo Diego acudió a su cumpleaños de 2006. El argentino fue invitado a su despedida, pero no pudo asistir. Tampoco pudo ir al homenaje del "Patrón" Bermúdez en Armenia, pese a haber sido invitado.

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Maradona fuera de la cancha

Pocas declaraciones suyas quedaron tan grabadas en Colombia como la que pronunció antes del partido del 5 de septiembre de 1993. En la previa del duelo decisivo por un cupo directo al Mundial de Estados Unidos, Diego, quien no estaba activo como jugador, le puso picante al partido: "Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente como estamos, o sea, Argentina arriba, Colombia abajo".

"Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente como estamos: Argentina arriba y Colombia abajo, ahí está todo" (1993). pic.twitter.com/pFTZIwj0PM — La pelota no se mancha (@Diego10Querido) July 15, 2024

La respuesta llegó sobre el césped del Monumental de Núñez. Colombia ganó 5-0 con dobletes de Freddy Rincón y Faustino Asprilla, más un gol de Adolfo Valencia, y aseguró su clasificación. Maradona, que no disputó el encuentro y lo vio desde la tribuna, terminó aplaudiendo la exhibición del equipo dirigido por Francisco Maturana.

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Con el paso de los años, sus elogios alcanzaron a nuevas generaciones. En Brasil 2014 sostuvo que James Rodríguez merecía el Balón de Oro del Mundial por encima de Lionel Messi. También lamentó profundamente la ausencia de Radamel Falcao por lesión y destacó el despliegue de Juan Guillermo Cuadrado, especialmente durante las actuaciones colombianas en Rusia 2018.

Maradona dijo en 2013: "he jugado con colombianos que fueron señores que se supieron adaptar al fútbol argentino. Pero, sobre todas las cosas, quiero dejar bien claro que los jugadores que llegaron al fútbol argentino desde Colombia, no solamente jugaron al fútbol, sino que nos hicieron aprender un montón de cosas, que nosotros los argentinos creíamos tener superadas, y sin embargo, ellos nos pusieron en el camino correcto”.

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El día en que Maradona perdió la paz

El último capítulo de esta recopilación de situaciones que relacionaron a Maradona con Colombia ocurrió el 10 de abril de 2015. Durante la alcaldía de Gustavo Petro, Bogotá acogió el encuentro ‘Un Gol por la Paz’, realizado en apoyo a las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC en La Habana. Maradona aceptó ser una de sus figuras centrales.

Maradona y glorias del fútbol colombiano jugaron Partido Por la Paz en Bogotá pic.twitter.com/FXM9t1AZe5 — Canal Capital (@CanalCapital) April 11, 2015

El escenario fue el estadio Metropolitano de Techo, ante unas 9.000 personas. Allí se reunieron antiguas estrellas como Faustino Asprilla, Freddy Rincón, Mauricio Serna y Juan Pablo Ángel. Diego, ya con 54 años y físicamente lejos de sus mejores tiempos, jugó vestido de blanco y convirtió un penalti que selló el triunfo 2-1 de las Estrellas por la Paz.

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La ironía llegó al final, y es que, en un partido organizado para promover la paz, Maradona perdió la calma. Mientras recorría la cancha rodeado de periodistas, aficionados y personal de seguridad, golpeó de un manotazo el celular de un trabajador de Citytv. También protagonizó empujones y lanzó una patada hacia un integrante de seguridad.

Entre los afectados por el tumulto estuvo Santiago Palencia, un adolescente de 14 años. Días después, Diego se reunió con él y le pidió disculpas, explicándole que no había advertido su presencia entre tantas personas. Le firmó un balón y posó para una fotografía, un gesto posterior que no borró lo ocurrido en el estadio.

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Santiago Palencia habló de lo que sucedió después de ser agredido por Maradona http://t.co/MBOLbMrhRp @GolCaracol pic.twitter.com/RMxDwa1Ngt — Caracol Televisión (@CaracolTV) April 15, 2015

Seguramente quedan muchas historias por contar. Maradona fue un personaje complejo, capaz tanto de jugadas de antología como de comportamientos difíciles de defender. Su vida atravesó el deporte, la cultura y la conversación pública, y esta recopilación apenas reúne algunos episodios de su vínculo con Colombia. La caja de comentarios está abierta para sumar otros recuerdos.

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