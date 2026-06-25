¡Atención! Futbolista argentino busca a su familia tras los terremotos en Venezuela

Lucas Trejo es un futbolista argentino de 38 años que actualmente milita en el fútbol de primera división de Venezuela. Foto: El Periódico

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Una grave situación se presentó el miércoles 24 de junio de 2026 en Venezuela cuando dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 (doblete) perturbaron la tranquilidad del país vecino. En medio de las pérdidas materiales, aún no se puede dimensionar la magnitud de la tragedia.

Por eso en las últimas horas se hizo conocido el clamor del futbolista argentino de 38 años Lucas Trejo, que tiene a su familia en Venezuela. Luego de los dos movimientos telúricos, con menos de un minuto de diferencia entre uno y otro, perdió contacto con sus seres queridos y ahora los está buscando.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, publicó en redes sociales el jugador de Club Sport Marítimo de La Guaira, en primera división.

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Lucas Trejo busca a su familia en La Guaira

El argentino también compartió públicamente los nombres y fotografías de su esposa y sus dos hijos para facilitar la búsqueda. Se trata de Yanina Maranella, Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella, ambos menores de edad.

Mientras ocurrieron los sismos, Trejo se encontraba en Caracas, capital de Venezuela, concentrado con su club para un partido contra Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte por la Copa del fútbol venezolano.

La Guaira, como epicentro del desastre natural, ha sido la zona más afectada del país vecino con cerca de 30 réplicas después del terremoto de 7,5. Allí es donde se concentran las labores de rescate, tanto de heridos como de víctimas mortales.

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