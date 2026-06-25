¡Oficial! Rusia volverá a las competiciones de la FIFA tras cuatro años suspendida

Yuri Gazinskiy celebra el primer gol del Mundial Rusia 2018 en el partido entre los anfitriones y Arabia Saudita en el estadio Olímpico Luzhnikí de Moscú, Rusia. Foto: AFP - ALEXANDER NEMENOV

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Mientras el mundo celebra la fiesta más grande del fútbol, Rusia lleva más de cuatro años relegada de las competencias oficiales organizadas por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), como lo es la Copa Mundial, tanto de Catar en 2022 como esta de Norteamérica en 2026.

Incluso, para la Copa del Mundo en Medio Oriente, la selección de Rusia perdió la posibilidad de clasificar al Mundial tras ser suspendida por la FIFA el 28 de febrero de 2022 por su participación en la invasión de Ucrania, un conflicto armado que sigue vigente hasta hoy, especialmente en territorio ucraniano.

Sin embargo, más de cuatro años después y en plena cita orbital, ya no la del país árabe, sino la de Estados Unidos, México y Canadá, la Federación Rusa de Fútbol volvió a ser admitida en un torneo de la FIFA con miras a restablecer las relaciones entre Rusia, el organo rector del balompié e incluso la UEFA.

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Rusia vuelve tras cuatro años de suspensión

La FIFA confirmó oficialmente este jueves 25 de junio de 2026 que la delegación rusa será invitada a participar de la Copa Mundial Sub-15. Este campeonato se llevará a cabo del 22 al 31 de octubre en Azerbaiyán.

En caso de aceptar la invitación, Rusia volvería a participar de una Copa del Mundo de la FIFA más de ocho años después del más reciente. Esta fue la Copa Mundial 2018, donde los rusos fueron anfitriones e hicieron la mejor participación de su historia, llegando hasta cuartos de final de ese torneo.

A pesar de ser un torneo de carácter menor y no el Mundial que en este momento se disputa en América del Norte, para el presidente del órgano rector, Gianni Infantino, cree que esa es la forma de reintegrar al país gradualmente.

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