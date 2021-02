Liga BetPlay: Cali líder invicto, Santa Fe en racha ganadora y Tolima se acerca a la punta

Entre martes y jueves se disputará la séptima jornada del torneo. Los duelos Júnior-Cali y América-Santa Fe son los más atractivos.

El Deportivo Cali se consolidó en el liderato del campeonato colombiano de fútbol de primera división al conseguir una sufrida victoria en el estadio de Palmaseca 1-0 frente a Águilas Doradas, con una solitaria anotación de Michel Ramos, al minuto 86.

Luego de seis jornadas, el equipo del técnico uruguayo Alfredo Arias suma 16 unidades y está invicto en el torneo. El otro conjunto que no conoce la derrota es Deportes Tolima, que se impuso 1-0 en la visita al Deportivo Pasto, con un golazo de Anderson Plata, en el duelo que cerró la fecha.

Lea también: Santa Fe logró su cuarta victoria en línea en la Liga BetPlay

El escolta de Cali es Júnior, que cedió un empate en el último minuto en el juego ante Envigado, en el Parque Estadio Sur. Los naranjas se adelantaron por intermedio de Andrés Felipe Córdoba, pero Teófilo Gutiérrez y Germán Mera le dieron vuelta al marcador. En tiempo de adición, Jáder Antonio Maza decretó el 2-2 final.

Santa Fe, que el domingo venció con facilidad 2-0 al Bucaramanga, completó cuatro triunfos al hilo y con 12 unidades es tercero. Los goles del equipo de Harold Rivera fueron obra de Kelvin Osorio y Sherman Cárdenas.

Lea también: Iván Sosa, otra carta del Ineos para el futuro

También sigue en buena racha el Medellín, que el jueves se coronó campeón de la Copa BetPlay y este domingo le ganó 1-0 a Jaguares, con anotación de su capitán, Andrés Felipe Cadavid.

El sábado, el uno de los clásicos capitalinos, Equidad venció 1-0 a Millonarios en el estadio de Techo y le quitó un invicto de 21 fechas, aunque muchas de ellas de una liguilla que se jugó a finales del año pasado.

Kevin Salazar fue el artífice de la victoria del equipo dirigido por Alexis García con un remate de pierna derecha desde el borde del área en el minuto 92 del partido, que pintaba para un empate sin tantos.

Lea también: La perversión de la industria del deporte con la salud mental

Resultados de la sexta fecha:

Pereira 1, Patriotas 2; Alianza 0, Once Caldas 0; Chicó 1, América 2; Equidad 1, Millonarios 0; Cali 1, Águilas 0; Envigado 2, Júnior 2; Santa Fe 2, Bucaramanga 0; Medellín 1, Jaguares 0; Pasto 0, Tolima 1.

Equipo PJ PTS 1. Deportivo Cali 6 16 2. Júnior 6 13 3. Independiente Santa Fe 5 12 4. Tolima 5 11 5. Equidad 6 11 6. Nacional 5 10 7. Millonarios 5 10 8. Medellín 6 10 9. Jaguares 6 7 10. Pasto 5 6 11. Once Caldas 5 5 12. América 4 5 13. Águilas 5 5 14. Bucaramanga 6 5 15. Patriotas 5 4 16. Envigado 6 3 17. Alianza 5 2 18. Pereira 6 2 19. Chicó 6 1

Próxima fecha:

Martes 16 de febrero:

6:00 p.m.: Patriotas vs. Alianza; 8:00 p.m.: Once Caldas vs. Nacional

Miércoles 17 de febrero:

2:00 p.m.: B/manga . vs. Pereira; 4:00 p.m.: Águilas vs. Envigado; 6:05 p.m.: Medellín vs. Chicó; 8:10 p.m.: Júnior vs. Cali

Jueves 19 de febrero:

4:00 p.m.: Jaguares vs. Equidad; 6:05 p.m.: Millonarios vs. Pasto; 8:10 p.m.: América vs. Santa Fe