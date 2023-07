Liga BetPlay: el campeón Millonarios todavía no arranca

El defensa de Millonarios Juan Pablo Vargas sufrió una lesión muscular en el duelo ante Deportivo Pereira, en El Campín. Foto: Millonarios FC

Muy discreta resultó la primera presentación de Millonarios ante su afición después de haber conquistado la estrella 16, hace un mes. Este sábado, por la segunda fecha de la Liga BetPlay, empató sin goles frente al Deportivo Pereira en el estadio El Campín, ante algo más de 20 mil personas.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero evidenció el poco tiempo de descanso que tuvo entre torneo y torneo, pues sus jugadores apenas tuvieron cuatro días libres antes de reiniciar trabajos. Además del ritmo de juego, han perdido la condición física, algo que se evidencia en la imprecisión en los pases y con la pelota.

“Tendremos que ir descansando durante la competencia”, había dicho al respecto el entrenador embajador, explicando que el plantel intentará cumplir de la mejor manera todos los compromisos que tiene. Jugó un amistoso en Fort Lauderdale ante Nacional antes de estrenarse con empate frente al Pasto en la Liga BetPlay. Igualó ahora contra Pereira y el lunes viaja a Chicago, en donde enfrentará el miércoles en un amistoso al Crystal Palace de Inglaterra. El próximo sábado visitará a Alianza Petrolera en Barrancabermeja y emprenderá viaje hacia España, para otro amistoso, esta vez frente al Zaragoza, el 3 de agosto.

Pocas acciones de gol

En la primera parte las defensas les ganaron el duelo a las delanteras, porque ambos equipo evidenciaron su buen trabajo táctico y solidez. No hubo muchas opciones de gol. Pereira tuvo la primera, con un remate de media distancia de Larry Angulo, que exigió a Álvaro Montero. Luego Millonarios tuvo dos llegadas, una en la que Leonardo Castro no pudo aprovechar un mal rechazo del arquero Aldair Quintana y un cabezazo de Jorge Arias que detuvo el cuidapalos matecaña.

Y en el complemento lo cambió mucho el libreto. Pereira le apostó decididamente al contragolpe y le cedió algo más de terreno a los azules, que con sus principales hombres en bajo nivel (Daniel Cataño y Mackalister Silva) no se arrimaron a predios del rival. Carlos Ramírez, de golpe de cabeza, inquietó a Montero, pero casi nada más pasó en las áreas.

Lo que sí preocupa a los embajadores fue la lesión muscular que sufrió el defensa costarricense Juan Pablo Vargas, cuya gravedad e incapacidad se conocerá apenas este lunes. A su ausencia se suma la de Andrés Llinás, que estará fuera dos semanas más.

Deportico Pereira, que en su estreno en la Liga cayó 2-0 como local contra el Cali, enfrenta este miércoles a Tigres, en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia, y el fin de semana visita al Huila. Sin embargo, tiene la mira puesta en el duelo del 7 de agosto contra Independiente del Valle de Ecuador, por Copa Libertadores.

Tolima, el único ganador en la segunda fecha de la Liga BetPlay

La segunda jornada de la Liga BetPlay comenzó el viernes con el triunfo 3-1 de Tolima sobre Once Caldas, en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. El equipo pijao, dirigido por Juan Cruz Real, se fue en ventaja frente gracias a un autogol de Jorge Cardona, cuando apenas iban seis minutos de juego. Amplió la ventaja poco después por intermedio de Yeison Guzmán. Antes del entretiempo Cardona se reivindicó y descontó de golpe de cabeza, pero a los 73 minutos en venezolano Eduardo Sosa decretó el 3-1 final.

Después, a Equidad se le escapó la victoria sobre Envigado en el tiempo de adición. Los aseguradores se habían ido arriba con un gol de media distancia de David Camacho, a los 41 minutos, pero a los 92 minutos, tras un rebote, Yeferson Rodallega ganó en velocidad y con un potente zurdazo venció al arquero Washington Ortega, para el 1-1.

Después de haber igualado sin goles ante Millonarios, en la primera fecha, Deportivo Pasto empató nuevamente en el estadio Libertad de la capital nariñense, esta vez contra Alianza Petrolera. Pegaron primero los dirigidos por José Flavio Torres, por intermedio del defensa Jerson Malagón, pero antes del final del primer tiempo el argentino Pablo Bueno logró el empate.

La segunda fecha de la Liga BetPlay, en la que los duelos Águilas vs. Nacional, Unión vs. América y Cali vs. Santa Fe se aplazaron porque la Policía anunció que no podría prestar el servicio de vigilancia en Rionegro, Santa Marta y Cali durante el fin de semana, sigue este domingo con los partidos Bucaramanga vs. Huila (3:45 p.m.) y Medellín vs. Júnior (8:10 p.m.). El lunes Jaguares juega contra Chicó, desde las 7:00 p.m..

