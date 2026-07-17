Liga BetPlay estrenará las reglas del Mundial 2026: estos son todos los cambios en el FPC

La Dimayor confirmó que adoptará las nuevas modificaciones aprobadas por la IFAB para el reglamento 2026-2027. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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La Liga BetPlay II-2026 comenzará con importantes modificaciones en el reglamento. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) anunció que, desde el inicio de las competencias del segundo semestre, entrarán en vigor las nuevas directrices arbitrales aprobadas por la International Football Association Board (IFAB) para la temporada 2026-2027, varias de ellas aplicadas durante el Mundial de 2026.

La decisión fue adoptada tras recibir la aprobación de la Comisión Nacional Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol. Según explicó la Dimayor, estas medidas buscan fortalecer la transparencia, unificar la interpretación de las Reglas de Juego, incrementar el tiempo efectivo de los partidos y favorecer el desarrollo de las competiciones.

Cambios para evitar pérdidas de tiempo

Uno de los ajustes más visibles será el relacionado con las sustituciones. Los jugadores reemplazados deberán abandonar el terreno de juego por el punto más cercano o hacerlo en un máximo de 10 segundos. El árbitro controlará el tiempo, primero de forma mental y luego con una cuenta regresiva visible durante los últimos cinco segundos.

Si el futbolista no abandona el campo dentro del tiempo establecido, el sustituto no podrá ingresar hasta que transcurra un minuto y el juego vuelva a detenerse.

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También habrá límites estrictos para las reanudaciones del juego. Tanto los saques de banda como los saques de meta deberán ejecutarse en un máximo de cinco segundos una vez el jugador esté en condiciones de hacerlo. Si se supera ese tiempo, cambiará el ejecutor en el saque de banda, mientras que un retraso en un saque de meta derivará en un saque de esquina para el rival. En caso de repetirse la conducta, el jugador podrá recibir una sanción disciplinaria.

Jugadores lesionados deberán salir un minuto

Otra modificación importante afecta la atención médica. Cuando el árbitro detenga el partido para que un futbolista sea atendido, el jugador deberá abandonar el campo y permanecer un minuto fuera del terreno antes de recibir autorización para regresar.

No obstante, la norma mantiene las excepciones ya existentes, como lesiones del arquero, choques entre compañeros, acciones derivadas de faltas castigadas con tarjeta amarilla o roja y cuando el jugador lesionado sea el encargado de ejecutar un penal.

El VAR tendrá más facultades

El videoarbitraje ampliará su margen de intervención en varias situaciones.

Entre ellas estará la posibilidad de corregir un saque de esquina concedido erróneamente, siempre que el error sea claro y el cobro no se haya ejecutado de inmediato. En ese caso, el VAR podrá advertir al árbitro para cambiar la decisión por un saque de meta.

Además, el VAR podrá intervenir cuando exista una segunda tarjeta amarilla incorrecta que termine en expulsión por doble amonestación y también cuando haya una confusión de identidad, es decir, si el árbitro sanciona al jugador equivocado con una tarjeta amarilla o roja.

Cambios en penales, ventajas y accesorios

Las nuevas reglas también modifican algunas situaciones específicas del juego.

En los penales, si el ejecutor golpea accidentalmente el balón con ambos pies o este rebota involuntariamente en la pierna de apoyo, el procedimiento cambiará. Si el balón entra al arco, el penal deberá repetirse; si no termina en gol, se concederá un tiro libre indirecto para el rival durante el partido o se registrará como fallo en una tanda de penales.

Otra novedad es que, cuando el árbitro aplique la ley de la ventaja y la jugada termine en gol, desaparecerán las tarjetas por infracciones tácticas destinadas a cortar un ataque prometedor o evitar una ocasión manifiesta de gol, ya que el objetivo del infractor no se cumplió. Esta excepción no aplica para acciones temerarias ni para juego brusco grave.

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Asimismo, el reglamento deja de hablar de “joyería” y pasa a utilizar el concepto de accesorios. Estos estarán permitidos siempre que no representen un peligro y estén correctamente cubiertos.

Dos nuevas causales de expulsión

Entre las novedades más llamativas aparecen dos nuevas opciones de tarjeta roja directa.

La primera sanciona a los jugadores que cubran su boca para dirigir comentarios provocativos, insultos o expresiones discriminatorias a un rival. La medida busca combatir el racismo y otros comportamientos abusivos dentro del campo.

La segunda castiga el abandono del terreno de juego como protesta contra una decisión arbitral o del VAR. También podrán ser expulsados los entrenadores u oficiales que ordenen esa acción. Si un equipo reduce voluntariamente su número de jugadores por debajo del mínimo reglamentario de siete, perderá el partido según el criterio de la competición.

Tres tecnologías que no llegarán al fútbol colombiano

Aunque la Dimayor implementará la mayoría de las modificaciones aprobadas por la IFAB, confirmó que tres novedades no serán adoptadas por ahora en sus torneos: las cámaras corporales para los árbitros, el fuera de juego semiautomático y el cooling break automático, que seguirá dependiendo exclusivamente del criterio del juez según las condiciones climáticas.

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse en la Liga BetPlay DIMAYOR II-2026, el Torneo BetPlay II-2026, la Copa BetPlay 2026 desde la fase 1B y la Liga Femenina BetPlay 2026 a partir de los cuadrangulares. La Dimayor aseguró que acompañará la implementación con jornadas de divulgación para que clubes, cuerpos técnicos y jugadores conozcan el alcance de cada una de las modificaciones.

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