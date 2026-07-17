Se filtró la nueva camiseta de Colombia para el Mundial Femenino 2027: este sería el diseño

El portal especializado Footy Headlines reveló el que sería el nuevo uniforme visitante de la Tricolor para la Copa del Mundo de Brasil 2027. Foto: EFE - JAMES ROSS

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La filtración de la que sería la nueva camiseta visitante de la selección femenina de Colombia para el Mundial de Brasil 2027 ya empezó a generar conversación entre aficionados y coleccionistas. A casi un año de la cita orbital, las primeras imágenes reveladas por el portal especializado Footy Headlines muestran un diseño que rompe con la línea tradicional de la Tricolor y apuesta por una propuesta con identidad propia, marcada por un estilo retro y un llamativo predominio del color rojo.

La expectativa alrededor del combinado nacional también crece por lo que representa el próximo campeonato. Brasil será el primer país sudamericano en albergar una Copa Mundial Femenina de la FIFA, un escenario que llega después de la destacada actuación de Colombia en Australia y Nueva Zelanda 2023, donde alcanzó los cuartos de final y se consolidó entre las selecciones protagonistas del torneo.

Así sería la nueva camiseta visitante de Colombia

Según la filtración publicada por Footy Headlines, la nueva indumentaria alternativa, confeccionada por Adidas, dejaría atrás los habituales tonos azules o negros utilizados históricamente por Colombia como uniforme visitante.

La principal novedad sería un tono rojo oscuro como base de la camiseta, acompañado por un elaborado diseño abstracto en un rojo más claro que cubre toda la prenda. El patrón mezcla diferentes figuras geométricas, entre ellas círculos, líneas en zigzag, formas tipo abanico y detalles de puntos, creando una apariencia llena de movimiento y textura.

Para mantener la identidad de la selección, las tres franjas de Adidas sobre los hombros y el escudo de la Federación Colombiana de Fútbol aparecerían en un amarillo brillante, generando un fuerte contraste con el resto del uniforme.

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El detalle retro que más llamó la atención

Uno de los aspectos que más comentarios ha despertado tras la filtración es el regreso del histórico logotipo Trefoil de Adidas, conocido popularmente como el trébol.

En lugar del emblema moderno de la marca alemana, la camiseta incorporaría este símbolo clásico, una decisión que, de acuerdo con la información revelada, haría parte de una estrategia global de Adidas para vestir a varias de sus selecciones durante el Mundial Femenino de 2027 con una marcada inspiración vintage.

El regreso de este logotipo no solo representa un guiño a diseños históricos del fútbol, sino que también incrementa el atractivo de la prenda para los coleccionistas, que suelen valorar este tipo de referencias retro.

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La ilusión de Colombia rumbo a Brasil 2027

Mientras la expectativa crece por conocer oficialmente la nueva indumentaria, Colombia continúa proyectándose hacia el Mundial de Brasil 2027 como una de las selecciones llamadas a ser protagonistas.

Después de la histórica campaña de 2023, el equipo nacional buscará mantener el nivel mostrado por figuras como Linda Caicedo y seguir fortaleciendo el relevo generacional que viene destacándose en las categorías juveniles, con el objetivo de volver a competir entre las mejores selecciones del planeta.

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