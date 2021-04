Finalizada la jornada 17 de la Liga BetPlay Dimayor ya hay un clasificado a las finales del fútbol colombiano y dos equipos que están prácticamente adentro. Quedan cinco cupos para nueve conjuntos.

La fecha 17 fue una jornada de definiciones en la Liga BetPlay. Atlético Nacional aseguró su clasificación goleando a Envigado en el Atanasio Girardot.

Por otro lado, La Equidad dio un certero golpe al derrotar de visitante al América de Cali, que complicó bastante su entrada a la ronda definitiva del campeonato.

Los capitalinos, llegaron a 30 puntos y, aunque todavía no es oficial su clasificación, está casi garantizada su presencia en los ocho. Misma situación de Independiente Santa Fe que goleó a Alianza Petrolera en el último partido de la fecha y que quedó a un punto de asegurar su cupo en las finales de la liga.

Otros equipos como Millonarios, que empató con Deportes Tolima, no tuvieron su mejor jornada. Los azules tienen difícil su entrada a las instancias definitivas. Sobre todo teniendo en cuenta que todavía tendrán que jugar con Santa Fe y Deportivo Cali, otro de los que está metido en la pelea.

Júnior de Barranquilla tampoco tuvo un buen rendimiento en la fecha 17. Tras empatar con Águilas Doradas, los tiburones quedaron dependiendo de una victoria en su única y última fecha con Deportivo Pasto, equipo al que le restan tres partidos y todavía está con vida para entrar a los ocho.

No tuvo tampoco una buena fecha Independiente Medellín, que sufrió una sorpresiva derrota con Deportivo Pereira y, a pesar de que no tiene un calendario tan complicado, ya que jugará contra Alianza Petrolera y Once Caldas, tendrá que ganar obligatoriamente los dos partidos que le quedan, lo mismo que tiene que hacer uno de sus rivales directos: América de Cali.

Con Nacional ya clasificado, y Santa Fe y La Equidad casi adentro, los cinco cupos restantes se los pelearán en las ultimas fechas: Deportes Tolima, Júnior de Barranquilla, Deportivo Cali, Millonarios, América de Cali, Independiente Medellín, Jaguares, que también ganó esta fecha, Deportivo Pasto e incluso Atlético Bucaramanga, que todavía tiene tres partidos por jugar.

A falta de dos fechas así va la tabla:

1. Atlético Nacional / 31 puntos / +17 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

2. Independiente Santa Fe / 30 puntos / +11 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

3. La Equidad / 30 puntos / +4 diferencia de gol / 17 partidos jugados;

4. Deportes Tolima / 29 puntos / +10 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

5. Júnior de Barranquilla / 28 puntos / +8 diferencia de gol / 17 partidos jugados;

6. Deportivo Cali / 28 puntos / +6 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

7. Millonarios / 27 puntos / +4 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

8. América de Cali / 25 puntos / +5 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

9. Independiente Medellín / 25 puntos / +4 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

10. Jaguares / 23 puntos / 0 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

11. Deportivo Pasto / 21 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados;

12. Atlético Bucaramanga / 19 puntos / +1 diferencia de gol / 15 partidos jugados;

13. Envigado / 16 puntos / -7 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

14. Patriotas / 16 puntos / -8 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

15. Boyacá Chicó / 15 puntos / -6 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

16. Águilas Doradas / 14 Puntos / -5 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

17. Once Caldas / 13 puntos / - 5 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

18. Deportivo Pereira / 12 puntos / -11 diferencia de gol / 16 partidos jugados;

19. Alianza Petrolera / 4 puntos / -29 diferencia de gol / 16 partidos jugados.