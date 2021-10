Liga BetPlay: once equipos pelean por seis cupos para clasificar

Interesante cierre de la fase regular de la Liga BetPlay. Tras concluirse la fecha 16 con el triunfo en condición de visitante de América frente a Tolima, la pelea por un cupo dentro de los ocho que asegure la clasificación se complicó. En total son once equipos los que sueñan con obtener uno de los seis puestos restantes, pues Nacional y Millonarios ya superaron el umbral para pasar a la siguiente ronda.

La fecha 16 de la Liga BetPlay comenzó el martes con el triunfo 2-1 de Envigado sobre Millonarios. Después Alianza Petrolera goleó 3-0 al Medellín y Pereira empató en casa frente al Atlético Bucaramanga. El miércoles, Equidad y Rionegro igualaron 2-2 en Techo, Cali le ganó a Patriotas y el líder Nacional al Once Caldas, ambos 2-0.

La programación del jueves comenzó con la victoria 1-0 del Deportivo Pasto sobre el Atlético Huila, matemáticamente descendido. El gol del equipo nariñense fue obra del venezolano Anthony Miguel Blondell, a los 51 minutos de juego.

Después, Santa Fe le ganó 3-1 a Jaguares y ascendió a la novena posición al llegar a 23 puntos. Un autogol de Iván Escarpeta y doblete de Jorge Luis Ramos pusieron a celebrar a cerca de cinco mil hinchas cardenales en El Campín. Para los cordobeses descontó Pablo Rojas, de penalti. Júnior y Quindío empataron sin goles en el estadio Metropolitano.

Desde Tolima, que es tercero con 28 puntos, hasta Medellín, que se ubica en la casilla 14 con 20 unidades, hay posibilidades de clasificar a la siguiente fase de la Liga BetPlay. Y es que Pereira, Envigado, Alianza, Júnior, Santa Fe y América, que en ese orden ocupan desde la cuarta hasta la décima casilla, sumaron en la pasada fecha.

Para la fecha 17 de la Liga BetPlay, que empieza mañana con el partido entre Bucaramanga y Envigado, hay varios partidos, comenzando por este, que tiene rivales directos en la clasificación dentro de los ocho primeros. Los compromisos entre Medellín vs. Pereira, América vs. Alianza y Quindío vs. Santa Fe serán también claves para seguir definiendo los primeros lugares de la tabla.

Así se jugará la fecha 17 de la Liga BetPlay:

Sábado 30 de octubre:

- Bucaramanga vs. Envigado (6:05 p.m.)

- Millonarios vs. Equidad (8:10 p.m.)

Domingo 31 de octubre:

- Once Caldas vs. Patriotas (2:00 p.m.)

- Jaguares vs. Nacional (4:00 p.m.)

- Medellín vs. Pereira (6:05 p.m.)

- América vs. Alianza Petrolera (8:10 p.m.)

Lunes 1 de noviembre:

- Júnior vs. Pasto (4:00 p.m.)

- Huila vs. Cali (6:05 p.m.)

- Quindío vs. Santa Fe (8:10 p.m.)

Martes 2 de noviembre:

- Águilas vs. Tolima (8:00 p.m.)

Así va la tabla de la Liga BetPlay:

1. Nacional / 39 pts. / +21.

2. Millonarios / 32 pts. / +13.

3. Tolima / 28 pts. / +9.

4. Pereira / 28 pts. / +5.

5. Envigado / 26 pts. / +4.

6. Alianza Petrolera / 25 pts. / +8.

7. Júnior / 25 pts. / +2.

8. Cali / 24 pts. / +1.

9. Santa Fe / 23 pts. / +1.

10. América / 22 pts. / 0.

11. Jaguares / 22 pts. / -1.

12. Bucaramanga / 22 pts. / -2.

13. Quindío / 21 pts. / 0.

14. Medellín / 20 pts. / -2.

15. Águilas Doradas / 17 pts. / -4.

16. Equidad / 16 pts. / -4.

17. Pasto / 15 pts. / -9.

18. Once Caldas / 12 pts. / -14.

19. Patriotas / 11 pts. / -12.

20. Huila / 7 pts. / -16.