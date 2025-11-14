Lista las fechas de los cuadrangulares: así se jugará la fase final de la Liga BetPlay

El trofeo de la Liga BetPlay. Foto: Dimayor

La Dimayor publicó oficialmente el calendario completo de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay, confirmando el orden de los seis compromisos en cada grupo y las fechas en las que se disputará esta fase decisiva del segundo semestre.

La primera jornada quedó programada para el miércoles 19 y jueves 20 de noviembre, y a partir de allí los partidos se jugarán con el habitual ritmo de miércoles–domingo–miércoles hasta el 6 y 7 de diciembre, cuando se definirán los finalistas.

En el arranque de la competencia, Atlético Nacional recibirá a América de Cali en el Atanasio Girardot, mientras que Junior será local contra Independiente Medellín. En el Grupo B, Bucaramanga enfrentará a Santa Fe y Fortaleza CEIF recibirá al Deportes Tolima.

Si bien ya se conocen las fechas de los cuadrangulares, la Dimayor aún no ha definido los horarios para ninguno de los partidos. La programación exacta se dará a conocer en los próximos días.

La Liga BetPlay entra así en su tramo definitivo, luego de que en la última jornada del todos contra todos quedaran definidos los ocho clasificados que disputarán esta fase: Independiente Medellín, Deportes Tolima, Atlético Bucaramanga, Fortaleza CEIF, Atlético Nacional, Junior, Independiente Santa Fe y América de Cali.

Fechas de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Fecha 1: Miércoles 19 y jueves 20 de noviembre.

Fecha 2: Sábado 22 y domingo 23 de noviembre.

Fecha 3: Miércoles 26 y jueves 27 de noviembre.

Fecha 4: Sábado 29 y domingo 30 de noviembre.

Fecha 5: Miércoles 3 y jueves 4 de diciembre.

Fecha 6: Sábado 6 y domingo 7 de diciembre.

Así es el calendario de los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay

Fecha 1:

Grupo A

Atlético Nacional - América| jueves 20 de noviembre a las 7:30 p.m.| Atanasio Girardot de Medellín.

Junior - Independiente Medellín | miércoles 19 de noviembre 8:30 p.m.| Metropolitano de Barranquilla.

Grupo B

Miércoles 19 de noviembre, ambos a las 6:30 p.m.

Atlético Bucaramanga - Independiente Santa Fe en el Américo Montanini.

Fortaleza CEIF - Deportes Tolima en el estadio de Techo.

Fecha 2:

Grupo A

América - Junior| domingo 23 de noviembre a las 8:00 p.m.| Pascual Guerrero.

Independiente Medellín - Atlético Nacional| domingo 23 de noviembre a las 5:45 p.m.| Atanasio Girardot|

Grupo B

Independiente Santa Fe - Fortaleza CEIF| sábado 22 de noviembre a las 5:00 p.m.| El Campín

Deportes Tolima - Atlético Bucaramanga| sábado 22 de noviembre a las 7:30 p.m.| Murillo Toro

Fecha 3:

Grupo A

América - Independiente Medellín

Atlético Nacional - Junior

Grupo B

Independiente Santa Fe - Deportes Tolima

Atlético Bucaramanga - Fortaleza CEIF

Fecha 4:

Grupo A

Independiente Medellín - América

Junior - Atlético Nacional

Grupo B

Deportes Tolima - Independiente Santa Fe

Fortaleza CEIF - Atlético Bucaramanga

Fecha 5:

Grupo A

Atlético Nacional - Independiente Medellín

Junior - América

Grupo B

Atlético Bucaramanga - Deportes Tolima

Fortaleza CEIF - Independiente Santa Fe

Fecha 6:

Grupo A

América- Atlético Nacional - Independiente Medellín

Independiente Medellín - Junior

Grupo B

Independiente Santa Fe - Atlético Bucaramanga

Deportes Tolima - Fortaleza CEIF

