David Alonso disputa su última carrera de Moto2 en el año: hora y dónde ver

David Alonso, motociclista colombiano del MotoGP2. Foto: EFE - Ana Escobar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Se acerca la recta final de la temporada para el motociclista colombiano David Alonso. El joven piloto de 19 años, que en 2025 disputó su primera campaña completa en la categoría antesala del MotoGP, afronta ahora el cierre del año en el Gran Premio de Valencia.

Alonso, que en principio llegaba con la misión de adaptarse a una categoría tan competitiva, terminará firmando un cierre de año memorable. El colombiano acumula tres podios consecutivos —segundo en Australia y Malasia, y tercero en Portugal— y suma cinco en total durante la temporada, un registro que lo confirma como una de las grandes revelaciones de Moto2 en 2025.

El colombiano ocupa actualmente la séptima casilla de la clasificación general con 153 puntos, consolidándose como el segundo mejor rookie de la temporada. Solo lo supera su compañero de equipo, el español Daniel Holgado, quien es sexto con 188 unidades, una diferencia ya imposible de descontar a falta de una sola carrera.

David Alonso sufre caída en la práctica del Gran Premio de Valencia

El colombiano vivió un arranque difícil en la última práctica del año del Mundial de Moto2. Después de mostrar solidez en los primeros minutos, perdió el control en la segunda curva del circuito de y terminó en el piso. Aunque se levantó de inmediato y regresó a boxes para continuar, Alonso no pudo mejorar el registro inicial de 1:33.112 con el que había liderado la tanda.

Con el ataque final del grupo, el colombiano fue cayendo posiciones hasta cerrar en el puesto 21, lejos de los 14 lugares que entregaban el acceso directo a la Q2. Ahora, deberá pasar este sábado por la Q1 para pelear uno de los últimos cuatro cupos a la qualy final.

El español y compañero de equipo Daniel Holgado terminó con el mejor tiempo del día pese a sufrir también una caída. En la lucha por el título Diogo Moreira solo pudo ubicarse 19º y deberá disputar también la Q1.

El Circuito Ricardo Tormo, escenario del último capítulo del campeonato, es un trazado técnico de 4.01 kilómetros compuesto por 14 curvas —cinco a derecha y nueve a izquierda— donde la carrera de Moto2 se disputará a 22 vueltas para completar un total de 88.11 kilómetros.

Hora y dónde ver la última carrera de David Alonso

Fecha: domingo 16 de noviembre

Lugar: Circuito Ricardo Tomo - Gran Premio de Valencia

Hora: 7:00 a.m. (hora de Colombia)

TV: Disney +

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador