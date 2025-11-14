Así fue el ataque con huevos a Luis Rubiales en la presentación de su nuevo libro

Captura de video del momento en el que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue atacado por un hombre que ele tiró huevos durante la presentación este jueves de su libro "Matar a Rubiales". Al grito de "sinvergüenza", un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales. El atacante fue reducido y sacado de la sala y el acto continúa sin más incidentes. EFE/Alberto Lozano Foto: EFE - Alberto Lozano

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue atacado con huevos este jueves durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

En varios videos subidos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español, sentado en un taburete con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”.

Entonces, se oye a un hombre decir “no se preocupen, no pasa nada” antes de lanzarle tres huevos a Rubiales. El exdirigente deportivo logró esquivar dos, pero uno le impactó en la espalda.

Rubiales se lanzó para perseguir al agresor que fue atajado por asistentes al acto celebrado en Madrid.

Otro video muestra a la policía llevándose al hombre y la presentación continuó con normalidad.

¿El agresor? Su propio tío

Varios medios locales como El País y el diario deportivo Marca reportaron que el agresor es tío del exdirigente deportivo, que también se llama Luis Rubiales.

Rubiales había defendido el martes por la noche su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, y se dijo víctima de una campaña de la “extrema izquierda”.

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

