Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Fútbol Mundial

Así fue el ataque con huevos a Luis Rubiales en la presentación de su nuevo libro

El agresor, identificado por medios como su tío, interrumpió el evento y fue detenido tras el impacto de uno de los huevos.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
14 de noviembre de 2025 - 05:53 p. m.
Captura de video del momento en el que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue atacado por un hombre que ele tiró huevos durante la presentación este jueves de su libro "Matar a Rubiales". Al grito de "sinvergüenza", un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales. El atacante fue reducido y sacado de la sala y el acto continúa sin más incidentes. EFE/Alberto Lozano
Captura de video del momento en el que Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol, fue atacado por un hombre que ele tiró huevos durante la presentación este jueves de su libro "Matar a Rubiales". Al grito de "sinvergüenza", un desconocido irrumpió en el acto y lanzó dos huevos que esquivó Rubiales. El atacante fue reducido y sacado de la sala y el acto continúa sin más incidentes. EFE/Alberto Lozano
Foto: EFE - Alberto Lozano
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El expresidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, condenado por agresión sexual por su beso forzado a la jugadora Jenni Hermoso, fue atacado con huevos este jueves durante el lanzamiento de su libro en Madrid.

En varios videos subidos en redes sociales se observa al antiguo dirigente del fútbol español, sentado en un taburete con camiseta blanca y una chaqueta oscura durante la presentación de su libro “Matar a Rubiales”.

Vínculos relacionados

Atlético Huila desaparece de Neiva a días de cumplir 35 años: las razones del adiós
David Alonso disputa su última carrera de Moto2 en el año: hora y dónde ver
Oscar continúa hospitalizado y su carrera está en duda tras un episodio cardíaco

Entonces, se oye a un hombre decir “no se preocupen, no pasa nada” antes de lanzarle tres huevos a Rubiales. El exdirigente deportivo logró esquivar dos, pero uno le impactó en la espalda.

Rubiales se lanzó para perseguir al agresor que fue atajado por asistentes al acto celebrado en Madrid.

Otro video muestra a la policía llevándose al hombre y la presentación continuó con normalidad.

¿El agresor? Su propio tío

Varios medios locales como El País y el diario deportivo Marca reportaron que el agresor es tío del exdirigente deportivo, que también se llama Luis Rubiales.

Rubiales había defendido el martes por la noche su inocencia por el beso a Jenni Hermoso durante la ceremonia de medallas al término de la final del Mundial femenino, en Sídney el 20 de agosto de 2023.

Rubiales reiteró en el programa de televisión El Chiringuito que ese beso fue “consentido”, y se dijo víctima de una campaña de la “extrema izquierda”.

A raíz de una reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede ser considerado como agresión sexual, categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Rubiales se halla inmerso también en otro caso de presunta corrupción en torno al contrato de deslocalización de la Supercopa de España en Arabia Saudita.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

Temas recomendados:

luis rubiales

rubiales

rubiales huevos

jenni hermoso

rubiales libro

libro rubiales

matar a rubiales

beso no consentido

agresión sexual rubiales

libro matar a rubiales

ataque a rubiales

lanzamiento libro rubiales

rubiales madrid

tío de rubiales

escándalo rubiales

rfef rubiales

caso supercopa arabia saudita

el chiringuito rubiales

polémica rubiales

huevos rubiales

rubiales huevo

 

Jorge López(60581)Hace 17 minutos
y qué pasa? es un ataque mortal?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.