Lo bueno, lo malo y lo peor de Millonarios FC en su eliminación de la Liga Betplay

Millonarios quedó eliminado de la Liga BetPlay en los cuadrangulares semifinales, pues en su grupo fue Deportes Tolima el que logró el objetivo de clasificar a la final. Es preocupante para el equipo albiazul que llega a instancias avanzadas en el campeonato colombiano (en el primer semestre perdió justamente la final con el cuadro pijao), pero en los momentos decisivos no posee eficacia en la definición y deja escapar puntos claves.

Así lo confirmó Alberto Gamero, entrenador del conjunto bogotano, luego de la victoria 2-1 sobre América: “Lo más cercano fueron los partidos con Deportes Tolima. Tuvimos la posibilidad de ganar y nos equivocamos. Nos cobraron. La ida a la final estuvo ahí. Nos faltó precisión, como hoy. Lo que debemos mejorar es la toma de decisiones de ellos y la definición. La clasificación a la final se nos fue en esos dos partidos”.

Justamente este jueves en la noche en El Campín fue Ricardo Márquez el que le dio la victoria a Millonarios, pero no parecer ser un reemplazante que le dé confianza a la hinchada albiazul cuando no está Fernando Uribe, quien salió lesionado y existe la posibilidad de que no continúe en el club. No hay un grupo de suplentes abundante, pues, en otro caso, Elvis Perlaza no le da la misma salida por la derecha que Andrés Felipe Román.

Sí hay que destacar que, aunque le falta más jerarquía y experiencia en el recambio, Millonarios le ha dado cabida a los jugadores jóvenes de una cantera que se ha destacado en los campeonatos nacionales juveniles. Es bueno promover a los futbolistas formados en las divisiones menores y que de a poco se vayan ganando un lugar en un equipo que tiene una identidad clara de juego y reconoce sus fortalezas y debilidades, pese a que en varios partidos se comenzó a defender atrás muy temprano y por esa razón terminó perdiendo puntos.

También es positivo para Millonarios que se respalde el proceso de Alberto Gamero, porque el constante cambio de técnico (como sucede normalmente en el fútbol colombiano) lo que produce es que se arranque desde cero. Además, el entrenador samario sabe cómo llevar a los jugadores jóvenes y ha puesto a Millonarios entre los mejores de la Liga. Como se mencionaba anteriormente, a su equipo le falta más definición en los momentos cumbre y no meterse atrás cuando va ganando los encuentros decisivos.

“El año que hicimos fue muy bueno. Queríamos redondearlo con una final más. Hicimos 88 puntos e hicimos algo que no sé cuántas veces ha pasado. Hoy es el equipo que más goles ha hecho en el fútbol colombiano. Son 45 goles. Esa es la emoción y lo más difícil. Hoy no estamos en la final por 3 o 4 opciones que creamos y no la metimos. Se ha planteado una idea, un estilo de juego, un modelo que los muchachos han asimilado bien. Lo hemos fortalecido con muchos detalles”, confirmó Gamero.

En conclusión, Millonarios, al que también le falta destacarse en un torneo internacional, tiene un proceso sólido que necesita de un par de refuerzos de jerarquía y experiencia para potenciar un juego que tiene claro y que ha puesto en aprietos a muchos de los rivales del fútbol colombiano.