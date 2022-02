Los nuevos aires del goleador Luis Carlos Ruiz

Luis Carlos Ruiz lleva cinco goles en seis partidos en la Liga BetPlay. / Dimayor Foto: Juan Jose Horta / Cont

Hace un par de temporadas unos extraños dolores en las articulaciones estuvieron a punto de dejar fuera del fútbol a Luis Carlos Ruiz, hoy flamante goleador de la Liga BetPlay con el Cortuluá.

El delantero samario, nacido el 8 de enero de 1987, nunca se sintió exfutbolista, pero estuvo casi dos años fuera de las canchas tras su polémica salida del Júnior, con el que terminó contrato de 2019.

Durante 2020, el año de la pandemia, y buena parte de 2021 entrenó en solitario para mantenerse en forma y estar listo por si se presentaba alguna opción laboral. Recibió varias propuestas que finalmente no se concretaron, hasta que en septiembre Cortuluá se la jugó por él.

En el equipo vallecaucano su experiencia fue fundamental para conseguir el ascenso a la primera división, de la mano del técnico Jaime de la Pava. Y ahora, con el estratega chileno Manuel Suárez, Ruiz recuperó definitivamente su olfato goleador. En los primeros seis juegos del torneo ha marcado cinco goles y una asistencia.

“Tenemos un gran equipo, muchachos de talento y algunos hombres experimentados que ponemos nuestra condición al servicio del colectivo. Para uno es bueno marcar, estar en buena racha, pero lo realmente importante es que esas anotaciones sirvan para que el equipo sume puntos”, dice el exjugador de Barranquilla, Júnior, Shanghái Shenhua de China, Atlético Nacional y Recife de Brasil. Profesional desde 2007, inició su carrera en el equipo aficionado Semillero Samario y luego pasó por el club Las Américas-Aposmar y la selección Magdalena, en donde llamó la atención de Peter Kosanovic, entonces director de las divisiones menores de Júnior.

Luis Carlos Ruiz está contento y motivado, pero sabe que el fútbol es de rachas, especialmente para los artilleros. Por eso, así como no se desespera cuando no anota, tampoco pierde la cabeza ahora que lo que toca se convierte en gol. El viernes pasado, ante Patriotas, marcó de volea el mejor tanto en lo que va de la Liga. “Fue un bonito gol, sí, controlé la pelota y me quedó precisa para empalmarla, una de esas jugadas en las que si le pega uno un poco abajo, manda la pelota a la tribuna. Por fortuna esa acción nos dio el triunfo”.

El buen arranque de año le ha servido para tomar nuevos aires y relanzar su carrera, demostrar que no estaba acabado. Pero sabe que este apenas es el comienzo, en un equipo en el que las expectativas son diferentes a las que estaba acostumbrado, pues en su paso por Júnior y Nacional siempre fue campeón. Con el conjunto tiburón logró seis títulos y con el verdolaga cinco, entre ellos la Copas Libertadores 2016 y la Recopa Suramericana 2017.

En su carrera ha marcado 105 goles en 428 compromisos. Individualmente aspira a ser el máximo artillero del torneo, para repetir lo que hizo en 2013. Y con Cortuluá, además de mantener la categoría, quiere meterse en las finales en los dos torneos del año.

Su técnico, el chileno Manuel Suárez, lo considera “un jugador muy inteligente, que se sabe mover en todo el frente de ataque y que, además de marcar, genera espacios para sus compañeros y se asocia bien con ellos, incluso puede ir y jugar en los costados”.

Cortuluá visitará el jueves a Alianza Petrolera, por la séptima jornada de la Liga BetPlay, en la que Luis Carlos Ruiz lidera sorpresivamente la tabla de goleadores, seguido por otros delanteros con los que pocos contaban, Leonardo Castro, del Deportivo Pereira, y Luciano Pons, del Independiente Medellín.