Luis Fernando Muriel, cada vez más cerca del FPC: dos equipos grandes lo quieren

El nombre de Luis Fernando Muriel vuelve a instalarse con fuerza en el radar del los equipos más importantes en Colombia y su regreso al fútbol local podría estar muy cerca. El delantero, actualmente jugador de Orlando City de la MLS, atraviesa un momento contractual y deportivo que abre una puerta real a su regreso al país, con dos equipos grandes disputándose su posible fichaje.

Muriel, de 34 años, tiene contrato vigente con el club estadounidense hasta diciembre de 2026. Desde su llegada a Orlando City ha disputado 84 partidos oficiales, en los que ha marcado 17 goles, buen registro, aunque sin el impacto goleador que marcó sus mejores etapas en Europa. Aun así, desde Estados Unidos existe disposición para negociar su salida en condición de préstamo, siempre que el acuerdo incluya una opción de compra, una fórmula que ya está sobre la mesa.

La opción de Atlético Nacional con Muriel

En ese escenario aparece Atlético Nacional como uno de los interesados. El club antioqueño ya realizó consultas formales y, según versiones periodísticas, presentó una oferta a Orlando City. La propuesta contempla asumir una parte del contrato del jugador, entendiendo que el factor salarial es uno de los puntos clave de la negociación.

Junior quiere a Muriel en Barranquilla

Sin embargo, el panorama no se limita al club antioqueño. Junior emerge como el otro gran protagonista de esta historia. En este caso, el vínculo emocional juega un papel determinante. Muriel nunca ha ocultado su simpatía por el Junior, club del que es hincha desde niño, pese a haberse formado y debutado profesionalmente en Deportivo Cali. Ese deseo personal ha cobrado fuerza en este mercado, al punto de convertirse en una prioridad para el atacante.

Desde Barranquilla, existe comunicación constante entre Junior y Orlando City, y se discute sobre la posibilidad de que el club colombiano asuma un porcentaje alto del salario para que el préstamo sea viable. Junior ya envió una oferta formal y aguarda respuesta desde la MLS, mientras el jugador mantiene la expectativa de concretar su anhelo de vestir la camiseta rojiblanca, con la mirada puesta en la Copa Libertadores 2026.

Muriel, consciente de su situación contractual, también ha hecho movimientos para presionar una salida negociada, buscando que Orlando City escuche las propuestas en este mercado. Tras varios años en Europa y su posterior paso a Estados Unidos en 2024, el delantero priorizó la estabilidad familiar y económica, pero hoy el componente deportivo y emocional vuelve a pesar.

Así, el futuro de Luis Fernando Muriel se mueve entre Medellín y Barranquilla, con Orlando City como actor decisivo y el reloj del mercado marcando el ritmo. El regreso de Muriel al fútbol colombiano, esta vez, ya no suena lejano y podría ser oficial en cualquier momento.

