Más de 30 millones de espectadores y bolsa de dinero histórica: números del Paul vs. Joshua

El cruce entre figuras del ring y del entretenimiento confirmó que el boxeo mediático se posicionó en un negocio global, con impacto real en audiencias, finanzas y consumo digital.

El boxeo mediático volvió a demostrar en 2025 que su fuerza ya no se mide únicamente por cinturones o récords deportivos, sino por pantallas encendidas, cifras de negocio y capacidad de instalarse en la conversación global. La pelea entre Anthony Joshua y Jake Paul, disputada en el Kaseya Center de Miami y transmitida por Netflix, se convirtió en uno de los ejemplos más claros de ese fenómeno. Fue un evento diseñado para el consumo masivo que logró números de audiencia y de impacto económico difíciles de ignorar.

Según los datos informados por Most Valuable Promotions (MVP) y la propia plataforma, la transmisión alcanzó una audiencia media estimada por minuto (AMA) de 33 millones de espectadores en vivo a nivel mundial, sostenida desde la campana inicial hasta el final del combate. Esa continuidad de consumo, poco habitual incluso en grandes citas deportivas, ubicó a la velada entre las transmisiones de boxeo más vistas en la historia del streaming, de acuerdo con las mediciones de VideoAmp.

Los números y estadísticas del Paul vs. Joshua

El evento generó 1.250 millones de impresiones en los canales sociales globales de Netflix. El nocaut de Joshua, con un derechazo que derivó en la fractura de mandíbula de Paul, se transformó en una pieza viral: el clip a cámara lenta superó las 214 millones de reproducciones, convirtiéndose en el video más visto de un evento en vivo dentro de la plataforma.

La función encabezó el Top 10 de Netflix en 45 países y se ubicó entre los diez contenidos más vistos en 91 territorios, una expansión global que pocas carteleras de boxeo tradicional consiguen hoy. A eso se sumó que cerca de 600.000 personas siguieron la pelea desde bares, restaurantes y otros espacios comerciales en Estados Unidos, ampliando el alcance real del evento.

En términos comparativos, la pelea Joshua-Paul se inscribió en una secuencia de grandes hitos recientes del boxeo transmitido por Netflix. El antecedente inmediato fue el combate entre Jake Paul y Mike Tyson, celebrado en noviembre del año pasado, que marcó un récord con un AMA estimado de 108 millones de espectadores globales y 65 millones de transmisiones simultáneas, consolidándose como el evento deportivo más visto en streaming hasta ahora. Esa misma noche, la revancha entre Katie Taylor y Amanda Serrano alcanzó 74 millones de espectadores en vivo y un AMA de 47 millones, cifras que la ubicaron como el evento de deportes de combate femeninos más seguido en la historia de Estados Unidos.

La pelea de Miami también fue puesta en contexto frente a la velada entre Terence Crawford y Canelo Álvarez, disputada en septiembre, que alcanzó un AMA de 41 millones durante toda la pelea. La comparación resulta significativa: aunque Joshua-Paul quedó apenas por debajo de esa marca, logró números similares con un perfil claramente mediático y un enfoque distinto al del boxeo de elite tradicional.

El evento estableció un récord de taquilla para el Kaseya Center, confirmó su condición de tendencia número uno a nivel mundial en la red social X y reforzó el atractivo comercial de este tipo de carteleras híbridas, donde la figura deportiva convive con la lógica del entretenimiento digital.

La bolsa de dinero tras el combate

La pelea disputada en el Kaseya Center de Miami, que enfrentó al dos veces campeón mundial con el mediático empresario influenciador, habría generado una bolsa total cercana a los 184 millones de dólares, según estimaciones difundidas tras la velada. Bajo un esquema de reparto equitativo, Joshua habría recibido aproximadamente 93 millones de dólares por su victoria por nocaut técnico en el sexto asalto.

Sin embargo, el monto final que ingresaría a las cuentas del boxeador británico sería considerablemente menor debido a la carga impositiva. De acuerdo con reportes de Yahoo Sports, Joshua debe tributar tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido: primero, un 37% ante el IRS estadounidense, lo que supone una deducción cercana a 34,4 millones de dólares, y luego el ajuste ante la HMRC británica hasta alcanzar la tasa máxima del 45%, además de aportes por seguridad social. Tras esas retenciones, el campeón conservaría alrededor de 49,2 millones de dólares, poco más del 53% de sus honorarios originales. En contraste, Jake Paul, residente en Florida —estado sin impuesto estatal sobre la renta—, solo afrontaría el gravamen federal, una diferencia que le permitió retener una mayor proporción de sus ingresos pese a la derrota en el ring.

