Ver el Mundial 2026 en los Fan Fest ya no será gratis: esto es lo que se sabe

La cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo de 2026 avanza, pero no todo lo que rodea al torneo genera expectativa positiva. En los últimos días, se conoció una decisión que no sentó muy bien en la relación entre la FIFA y los aficionados que piensan asistir a la cita mundialista. Por primera vez, el ingreso a los tradicionales FIFA Fan Fest dejará de ser gratuito y pasará a estar condicionado al pago de una entrada.

El dato no fue anunciado de manera oficial por la FIFA ni por su presidente, Gianni Infantino, sino que apareció en los portales digitales de algunas de las ciudades sede del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Y el impacto fue inmediato, sobre todo porque los Fan Fest habían sido, desde su creación, uno de los pocos espacios verdaderamente inclusivos del evento, con puntos de encuentro masivos, pantallas gigantes, actividades culturales y acceso libre para quienes no podían —o no querían— pagar una boleta para el estadio.

La Copa del Mundo de 2026 ya venía siendo señalada como la más costosa de la historia, no solo por el precio de las entradas oficiales, sino también por la logística que implicará moverse entre tres países y múltiples sedes. En ese escenario, la noticia de que incluso los Fan Zones tendrán costo de ingreso refuerza la percepción de que el acceso al Mundial será, más que nunca, una experiencia restringida.

¿Cuánto costará ingresar a los Fan Fest?

La información concreta surge del sitio web oficial de la sede de Nueva York / Nueva Jersey, una de las más emblemáticas del torneo y donde, además, se disputará la final. Allí ya están disponibles los tickets para los Fan Zones correspondientes a los partidos que se jugarán en esa región.

El valor fijado es de 12,50 dólares por entrada. Si bien la cifra es considerablemente menor en comparación con el precio de un boleto para el estadio, el malestar entre los hinchas no pasa tanto por el monto, sino por el costo que tendrá ver el Mundial desde una pantalla gigante, algo inédito en la historia del certamen.

El Fan Zone oficial de esta sede estará ubicado en Queens, y desde la organización local intentaron enmarcar la decisión dentro de una propuesta más amplia de experiencia cultural y turística. En la descripción publicada se señala que el espacio buscará ofrecer “una experiencia auténtica” para los millones de visitantes que llegarán a la región, conectando el fútbol con la diversidad, la cultura y la identidad del distrito.

El símbolo del Fan Fest Zone para los aficionados

Desde Alemania 2006, los Fan Fest se consolidaron como una de las grandes marcas del torneo. No solo multiplicaron el alcance del evento más allá de los estadios, sino que también reforzaron la idea del fútbol como fenómeno popular, accesible y colectivo. Por eso, la decisión de cobrar entrada representa un quiebre simbólico, incluso más fuerte que el impacto económico en sí.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que esta medida se replicará en todas las sedes del Mundial 2026. Por el momento, Nueva York / Nueva Jersey es la única ciudad que lo ha hecho público, lo que abre varias preguntas: ¿se trata de una excepción por ser una sede premium y escenario de la final? ¿O es un anticipo de una política general que se aplicará en todo el torneo?

La FIFA, por ahora, guarda silencio. Y ese vacío alimenta la incertidumbre entre los aficionados, especialmente aquellos que ya habían asumido que, al menos fuera de los estadios, el Mundial seguía siendo un espacio abierto.

