Medellín vs. América y Cali vs. Millos, platos fuertes de la fecha 5

Hoy empezó la fecha 5 de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II con el partido entre Tolima y Pasto. Mañana la jornada tendrá tres juegos: Envigado vs. Alianza Petrolera (3:00 p.m.), Medellín vs. América (5:40 p.m.) y Cali vs. Millonarios (8:00 p.m.).

Alianza Petrolera, líder del campeonato con diez unidades —las mismas que Atlético Nacional—, abrirá la jornada visitando a Envigado, que tiene un partido ganado y otro perdido en condición de local y se ubica séptimo en la tabla, con siete puntos en cuatro presentaciones.

Por su parte, Medellín espera superar la “empatitis” y sumar de a tres puntos por primera vez en esta edición del torneo local. América, que es cuarto, con nueve unidades, lidera el historial contra los poderosos, pues en 219 partidos jugados, los diablos rojos suman 108 victorias, mientras que el rojo de la montaña tiene 55 triunfos. En el último juego entre ambas escuadras, fueron los poderosos los que se llevaron la victoria por 2-1, con un doblete de Javier Reina y un tanto de Kevin Andrade para los escarlatas.

De otro lado, la jornada la cerrará el clásico añejo del fútbol colombiano. Cali, que solo le ganó a Santa Fe en la primera fecha por 2-1 en El Campín, busca recuperar la senda de la victoria enfrentando a Millonarios, en Palmaseca.

En este caso el historial en Cali favorece a los azucareros. Millonarios, en 132 partidos jugados en la capital del Valle del Cauca, solo ha ganado en 22 ocasiones, empatado 42 veces y perdido en 68 oportunidades.

Sobre la dificultad que ha tenido Millonarios para ganar en Palmaseca, Alberto Gamero dijo que “cada partido que Millonarios juega es con la necesidad del resultado, a pesar de que somos terceros a un punto del primero. Va a ser un partido duro, complicado, ante un rival que también va a querer ganar, pero nosotros tenemos que ser inteligentes, tratar de hacer la presión a ellos, porque van a querer salir y elaborar para poder llegar al arco nuestro”.

Los azules vienen de perder el invicto en la liga contra Santa Fe. Daniel Giraldo, refuerzo albiazul, no podrá estar contra Cali por una fecha de suspensión. La nómina no presentó mayores novedades, pues sobre los jugadores convocados al morfociclo, el técnico embajador aseguró que “los recibimos nuevamente y el cuerpo técnico de la selección de Colombia nos mandó un plan detallado de lo que hizo. El trabajo fue parecido al que nosotros hacemos acá, el trabajo de ayer fue bajo. Hoy llegaron aptos, motivados, contentos y lo más seguro es que van a estar”.

Mañana, en la jornada dominical, jugarán Jaguares vs. Júnior (4:00 p.m.), Patriotas vs. Nacional (6:05 p.m.) y Once Caldas vs. Pereira (8:10 p.m.); el lunes jugarán Huila vs. Águilas (5:10 p.m.) y Santa Fe vs. Equidad (7:30 p.m.), mientras que el martes Quindío y Bucaramanga cerrarán la quinta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2021-II cuando se enfrenten en el estadio Centenario de Armenia, a las 8:00 p.m.