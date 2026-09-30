Sebastián del Castillo, jugador de Millonarios, en un partido contra Deportivo Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá.

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Medellín vs. Millonarios, en vivo: debut de Juan Guillermo Cuadrado Daniel Montoya Ardila Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

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Deportivo Independiente Medellín está en la cuerda floja de los ocho. Luis Amaranto Perea y compañía ocupan la séptima posición de la Liga Betplay 2026-II y una victoria esta noche frente a Millonarios los haría escalar hasta la segunda casilla, solo por detrás del líder del fútbol colombiano, América de Cali. Eso sí, no será una misión sencilla, pues el club albiazul viene entonado con los resultados, con el fútbol y logró un valioso empate contra Atlético Nacional.

Millos no solo mejoró su manera de afrontar y desarrollar los partidos desde el regreso de Alberto Gamero, sino que siguió cosechando la bonanza de puntos que dejó Fabián Bustos. No obstante, ahora los hinchas azules le piden al embajador más que solo sumar en el Atanasio Girardot. El 16 veces campeón de Colombia no gana por liga frente al DIM desde hace siete años y esta parece una buena ocasión con Juan Guillermo Cuadrado a bordo.

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Medellín vs. Millonarios: minuto a minuto

¡XI inicial!



▶️ Así saldremos a la cancha para nuestro encuentro frente a Independiente Medellín.



𝐋𝐞𝐠𝐚𝐝𝐨, 𝐀𝐦𝐨𝐫 𝐲 𝐆𝐥𝐨𝐫𝐢𝐚 Ⓜ️ pic.twitter.com/v1CE17ZYW0 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) September 29, 2026

Fecha : martes 29 de septiembre de 2026

: martes 29 de septiembre de 2026 Lugar : estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia

: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia Hora : 8:05 p. m.

: 8:05 p. m. Canal: Win+ Fútbol y Win Play

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