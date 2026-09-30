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Medellín vs. Millonarios, en vivo: debut de Juan Guillermo Cuadrado

Medellín recibe a Millonarios en el estadio Atanasio Girardot con un viejo amigo en las toldas azules: su canterano en 2008, Juan Guillermo Cuadrado.

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Daniel Montoya Ardila
Daniel Montoya Ardila
29 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.
Medellín vs. Millonarios, en vivo: debut de Juan Guillermo Cuadrado
Sebastián del Castillo, jugador de Millonarios, en un partido contra Deportivo Independiente Medellín en el estadio El Campín de Bogotá.

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Deportivo Independiente Medellín está en la cuerda floja de los ocho. Luis Amaranto Perea y compañía ocupan la séptima posición de la Liga Betplay 2026-II y una victoria esta noche frente a Millonarios los haría escalar hasta la segunda casilla, solo por detrás del líder del fútbol colombiano, América de Cali. Eso sí, no será una misión sencilla, pues el club albiazul viene entonado con los resultados, con el fútbol y logró un valioso empate contra Atlético Nacional.

Millos no solo mejoró su manera de afrontar y desarrollar los partidos desde el regreso de Alberto Gamero, sino que siguió cosechando la bonanza de puntos que dejó Fabián Bustos. No obstante, ahora los hinchas azules le piden al embajador más que solo sumar en el Atanasio Girardot. El 16 veces campeón de Colombia no gana por liga frente al DIM desde hace siete años y esta parece una buena ocasión con Juan Guillermo Cuadrado a bordo.

Medellín vs. Millonarios: minuto a minuto

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 07:30 p. m.

Cuadrado, titular y capitán con Millonarios

Actualización clave 29 de septiembre de 2026 – 07:05 p. m.

¿A qué hora juega Millos?

  • Fecha: martes 29 de septiembre de 2026
  • Lugar: estadio Atanasio Girardot de Medellín, Antioquia
  • Hora: 8:05 p. m.
  • Canal: Win+ Fútbol y Win Play
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Daniel Montoya Ardila

Por Daniel Montoya Ardila

Periodista de la Universidad Externado de Colombia apasionado por los deportes, especialmente el fútbol. Tiene diplomado en táctica y estrategia en fútbol. 27DanielMontoya dmontoya@elespectador.com

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