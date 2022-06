Millonarios se quedó sin alternativas

Incapaz de vulnerar el arco de Sebastián Viera, pero fiel a su estilo hasta el final, Millonarios cedió un empate sin goles frente a Júnior, en El Campín, y se aleja de la posibilidad de avanzar a la final de la Liga BetPlay, en la que terminó primero en la fase Todos contra Todos.

Después de su desastrosa presentación en Barranquilla, en donde cayó 2-1 el sábado pasado, el equipo embajador necesitaba este miércoles una victoria que le permitiera recuperar la confianza y las opciones matemáticas de ganar el Cuadrangular A. Y salió a intentarlo, con paciencia, como sabe hacerlo, preparando jugadas, tocando y proponiendo, a pesar de que el juego se interrumpió demasiado por faltas y discusiones de lado y lado.

El fútbol ecuatoriano y su historia con la falsificación de documentos

Aunque tuvo la pelota y manejó el ritmo, el cuadro azul apenas generó una opción clara de gol en la primera parte, un cabezazo de Carlos Andrés Gómez que encontró bien ubicado al arquero uruguayo, quien detuvo otros dos remates, no tan peligrosos, de Jáder Valencia y Daniel Ruiz.

Júnior, que le apostó solo al contragolpe, creó una jugada de peligro, un mano a mano de Miguel Borja con el arquero Álvaro Montero, en el que Andrés Llinás alcanzó a llegar desde atrás para interceptar el remate.

“Es muy difícil jugar un partido así, el balón se detiene cada 2 minutos, se deja quemar tiempo, el rival se tira en cada jugada al campo. Sabemos que tenemos que sobreponernos a todo eso y seguir luchando por clasificar” A. Llinás 🎙🔵 pic.twitter.com/Jr7FjlOPBF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 9, 2022

El ímpetu del equipo de Alberto Gamero bajó, así como el de los 30 mil hinchas albiazules que aprovecharon la tregua que les dio el invierno para no mojarse. Porque su equipo, que no se arrimó al arco visitante en el complemento, no tiene alternativas en el banquillo y eso se ha notado en las finales. Carece de jugadores que sirvan como revulsivo cuando alguno de los titulares no está funcionando. Además, se equivocó al jugar tanto por el centro de la cancha y desaprovechó las bandas, por las que algunas veces desequilibró.

Le puede interesar: Liga de Naciones: paliza belga a Polonia y victoria de Holanda contra Gales

Júnior, en cambio, tanto en la ida como en la vuelta, recurrió a sus suplentes en momentos claves e hizo valer el peso de su plantel para meterse en la pelea por llegar a la final. Con el resultado, embajadores y tiburones quedaron con cinco puntos. Los azules deben ganarle el sábado a Nacional en Bogotá (7:30 p.m.) y la semana entrante en Bucaramanga, para no depender de otros resultados y disputar el título. Los tiburones necesitan hacer lo mismo y que Millos no consiga los seis puntos.

En el Cuadrangular B, el líder Deportes Tolima visita este jueves a Equidad, desde las 6:15 p.m., con la posibilidad de consolidarse en la punta y dar un paso gigante hacia la clasificación. El equipo de Hernán Torres tiene siete puntos, dos más que Medellín, que recibe al Envigado, a partir de las 8:15 p.m.

Más sobre el caso de Byron Castillo: ¿Qué pasaría si la FIFA sanciona a Ecuador por el caso de Byron Castillo?

Equidad tiene tres unidades y necesita una victoria para seguir en la pelea, al igual que los naranjas en el Atanasio Girardot. Empates o derrotas los dejarían prácticamente sin opciones. En caso de igualdad en puntos, los pijaos, mejor ubicados en la fase clasificatoria, le ganarían a cualquiera de sus rivales.