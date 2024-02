Gamero: “El gran problema es que no metemos gol y los partidos se ganan con goles”

Alberto Gamero en la rueda de prensa tras el partido entre Millonarios y Once Caldas. Foto: @MillosFCoficial

Parece que Millonarios atraviesa su primera gran crisis desde la llegada de Alberto Gamero a la dirección técnica. Con la derrota ante Once Caldas en El Campín 2-0, el cuadro embajador suma su tercera victoria consecutiva y su tercer partido sin anotar un gol. Después del partido ante el blanco blanco, el estratega habló sobre lo que está haciendo mal el equipo y que puede hacer para levantar cabeza.

“Hay un problema grande y es que no metemos goles y los partidos se ganan con goles. Si hay algo que reprocharle al equipo es ‘¿Por qué no estamos metiendo los goles? Ni siquiera el gol de ellos [de Once Caldas] o el penalti tienen reproche, ya que son dos jugadas aisladas: la primera donde pronto un mal control y la segunda prácticamente por una imprudencia”, respondió Gamero a la pregunta del cual es el gran problema de Millonarios.

“Me parece que lucharon, corrieron e hicimos todo, por lo menos por lo menos para empatar al partido, simplemente ahora es como siempre le he dicho a ellos: a recibir todas las críticas que hayan y seremos fuertes para poder revertir este momento”, agregó.

Alberto Gamero insiste en que el problema empieza, y probablemente acaba, en a falencia del equipo al momento de definir. En los partidos previos, han tenido la oportunidad de encajar más de un gol por partido, pero se sigue sin poder coordinar todo para marcar en el arco rival.

“Yo sufro mucho cuando veo que el partido no tiene reacción, no llega, porque nosotros creamos las opciones de gol y cuando estamos en frente del arco erramos. Pero por el hecho de haber perdido tres partidos y por el hecho de no hacer gol en tres partidos, yo no voy a cambiar mi forma de jugar”, sentenció Gamero.

Con el resultado por la novena fecha de la Liga BetPlay, deja a Millonarios en la casilla número 13 con 12 puntos. Ahora el gran reto será el próximo sábado 2 de marzo ante Equidad, quien llega en un gran momento con victorias claves ante Nacional y América es segundo en la tabla con 17 unidades.

