Alberto Gamero: “Tenemos una gran responsabilidad: pelear el título”

Alberto Gamero, técnico de Millonarios. Foto: El Espectador - José Vargas

Con humildad y con orgullo, así se mostró Alberto Gamero en la rueda de prensa posterior a la victoria de Millonarios sobre Medellín, que certificó el tiquete de los azules para jugar la final de la Liga BetPlay.

Con autocrítica, el técnico albiazul reconoció que el primer tiempo de Millonarios no fue el mejor, pero que el equipo supo reponerse y encontrar en la segunda parte el fútbol que siempre buscan. “Yo les dije a ellos que desde que estoy en Millonarios es el peor primer tiempo que hemos jugado. Les dije que Dios está con nosotros, que Dios es grande y el primer tiempo terminó 0-0 gracias a una buena actuación de Juan (Moreno). En el segundo tiempo recompusimos cosas, el grupo salió con otra mentalidad. Sabíamos que teníamos que buscar una clasificación a la final. En la segunda parte se vio un equipo abriendo bandas, que se defendió bien y que perdió menos balones. Controlamos el partido. Medellín, cuando vio que no nos superaba, se dedicó a jugar vertical. Nuestros centrales estuvieron más fuertes”.

Gamero también se refirió a la campaña de Millonarios: “Sumamos 51 puntos en prácticamente cinco meses. Hoy (sábado) a lo mejor podíamos hacer otro plan del partido y buscar el empate. No. Queríamos sumar tres puntos más, es bonito ir a una final con este puntaje que nosotros tenemos. Peñarol (uno de sus rivales en Copa Sudamericana) fue campeón con 34 puntos y nosotros todavía no hemos ganado nada. Esto es de ambición y eso es lo bonito del fútbol”.

En su rol como entrenador del cuadro embajador, Gamero registra 180 partidos dirigidos,en todas las competencias en las que ha participado a nivel local e internacional, de los 88 han sido triunfos, 50 empates y 42 derrotas, lo que deriva en un rendimiento de 58 %. Sobre su proceso y sus sueños con Millonarios, el samario señaló: “Yo tengo esa gran felicidad, de tener tres años peleando los primeros lugares. Por ser campeón no se puede ocultar un buen proyecto. El año pasado no fuimos a la final por un punto. El grupo va cogiendo jerarquía, más experiencia jugando finales. (Andrés) Llinás nunca ha jugado una final del Fútbol Colombiano y ahora va a ganar experiencia, eso me tiene feliz. La hinchada nos acompaña a todos lados y nos deja con una gran responsabilidad: pelear el título”.

