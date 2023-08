Alberto Gamero: “Veo a Millonarios dispuesto a clasificar nuevamente”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las razones pueden ser muchas, pero lo cierto es que desde que Alberto Gamero asumió la dirección técnica de Millonarios en 2019 no se veía un comienzo tan irregular como el de este segundo semestre.

Ya la página del título de Liga se pasó y tras cinco fechas de campeonato el conjunto azul apenas registra cinco puntos, lo que lo ubica en la casilla 14. Ayer, Millonarios cayó por 2-0 en su visita a Jaguares en uno de los partidos más flojos que se le ha visto este año.

Los embajadores, que desperdiciaron la oportunidad de empatar tras un empate fallido de Leonardo Castro en la segunda parte, no fueron claros en ataque y volvieron a hacer notar la ausencia de David Mackalister Silva, que no fue por lesión, aunque contó unos minutos con Daniel Ruiz.

⏱ 90' Termina el partido en el Jaraguay.



🟢🔵 JAG 2⃣ - 0⃣ MFC 🔵⚪ pic.twitter.com/s0JwSVuW68 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) August 14, 2023

Sobre la derrota frente a Jaguares, Gamero aseguró que: “Desde el primer tiempo era un partido que teníamos controlado, de pronto con una posesión no tan vertical, más para los lados para asegurar el balón, nos faltó ser más verticales. En el segundo teníamos en mente los cambios de los dos extremos. teníamos esa oportunidad con Daniel Ruiz en el segundo tiempo. Tuvimos profundidad, llegadas y luego decido jugar con dos delanteros perdiendo 1-0. Tuvieron chispazos los dos, pero este partido lo cambia el penal. El equipo estaba llegando, en un momento bueno, pero después de eso no tuvimos más claridad”.

Gamero dijo en la rueda de prensa que no creyó que Jaguares fuera superior a Millonarios: “Vi a Millonarios atacando a Jaguares. La pérdida no fue cansancio. Nos descuidamos en un tiro de esquina y erramos en un penal en el que podíamos seguir de largo porque el equipo estaba jugando bien. Son errores que vamos a corregir, pero veo a este equipo dispuesto a pelear, trabajar y clasificar nuevamente. Yo les digo a los jugadores que la palabra cansancio hay que borrarla”.

Sobre la reiteración del cansancio como una causa del mal arranque de Millonarios en la Liga, el entrenador samario comentó: “Preocupación no hay, hay trabajo. Las cosas salen y a veces no, pero preocupación no tengo. No veía por dónde podían hacernos un gol, así como nosotros tampoco éramos claros en ataque, y nos hicieron un gol en tiro de esquina. Tuvimos para empatar con el penal, no lo hicimos; tuvimos para descontar, no lo hicimos. Aquí hay deseo de trabajar, cada vez que se gana, se empata o se pierde, al día siguiente hay deseo de trabajar y corregir. Tengo una nómina buena y apta para pelear nuevamente”.

Este jueves, por Copa BetPlay, Millonarios visitará a Bucaramanga en el juego de vuelta por los octavos de final. En la ida, los azules ganaron 3-1. Y por Liga, el lunes 21 recibirán en El Campín a Once Caldas.

