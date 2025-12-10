Álvaro Montero, cansado en Argentina ¿Volverá a Millonarios?

Álvaro Montero, arquero colombiano de 30 años. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Álvaro Montero vive tiempos difíciles en Argentina. El arquero colombiano, cedido a Vélez Sarsfield hasta diciembre de 2026, apenas disputó dos partidos (152 minutos) y busca terminar anticipadamente su préstamo por falta de continuidad.

La decisión está motivada, principalmente, por su aspiración de llegar con ritmo al Mundial 2026, donde cuenta con el respaldo del técnico Néstor Lorenzo, pero necesita jugar regularmente para mantener su lugar en la selección de Colombia.

Aunque Millonarios es dueño de sus derechos deportivos, la prioridad del guajiro no sería regresar al FPC. Según información del periodista Julián Capera, Montero desea seguir en el fútbol del exterior y encontrar un club donde pueda ser titular el próximo semestre.

Entre las opciones que se analizan estaría la Liga MX, una oportunidad que le permitiría continuidad e incluso visibilidad en uno de los países sede del Mundial de la FIFA 2026.

El cuadro embajador sigue de cerca la situación y podría repatriarlo en caso de no concretarse una salida internacional, aunque la intención del arquero es competir fuera del país.

Las próximas semanas serán decisivas para definir si Vélez facilita su salida y si Montero encuentra el destino que necesita para defender el arco de Colombia en 2026.

Otras altas y bajas de Millonarios de cara a 2026

Además de la expectativa que genera la posible vuelta de Álvaro Montero al conjunto capitalino, Millonarios no quiere esperar al inicio de 2026 y ya mueve sus fichas para conformar una plantilla competitiva de cara a la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana del próximo año.

Según el periodista Pipe Sierra, el club busca alternativas para negociar la salida del delantero argentino Santiago Giordana (30), quien finalmente no sufrió una lesión grave y, aunque el jugador está disponible, no entra en los planes deportivos para la siguiente temporada.

Esta movida se sumaría a las salidas de Bruno Sávio, Cristian Cañozales y Ramiro Brochero, quienes salieron por mutuo acuerdo. A ellos también se suma Néiser Villarreal, que se marchó libre a Cruzeiro.

En ese mismo sentido, Millonarios realizó una oferta formal para fichar al lateral Sebastián Valencia (29), actualmente en Leones, aunque debe acordar previamente con Fortaleza, club que lo tiene a préstamo con contrato vigente hasta junio de 2026.

Valencia se sumaría a Carlos Darwin Quintero —proveniente del Deportivo Pereira— y a Mateo García —que viene de jugar en Once Caldas—, fichajes ya oficializados por Millonarios.

