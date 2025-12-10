Copa Intercontinental 2025: formato, fechas y lo que debe saber del antiguo Mundial de Clubes

La Intercontinental 2025 reunirá a los campeones de cada confederación en un torneo de eliminación directa. Foto: EFE - Antonio Lacerda

La Copa Intercontinental 2025 llega con un formato que, aunque renovado en nombre, conserva la esencia del antiguo Mundial de Clubes. La FIFA rebautizó el certamen en 2023, pero la estructura sigue con la premisa de enfrentar a los campeones continentales para definir al equipo que puede presumir ser, al menos simbólicamente, el “campeón de campeones” del fútbol de clubes en el mundo.

El torneo comenzó en septiembre, siguiendo el modelo estrenado en 2024. Allí se disputó la llave preliminar entre Oceanía y África, un duelo directo que dejó al Pyramids FC en carrera tras un contundente 3-0 ante el Auckland City FC en El Cairo. Los egipcios mantuvieron su impulso en la definición de la Copa África-Asia-Pacífico, donde superaron 3-1 al Al-Ahli, campeón asiático. Ese triunfo les permitió acceder a la Copa Challenger, la instancia que funciona como antesala de la gran final.

Mientras tanto, en este lado del mundo, el protagonismo recae en el llamado Derbi de las Américas, un duelo directo entre el campeón de la Copa Libertadores y el de la Copa de Campeones de la Concacaf. En 2025, el cruce pondrá frente a frente a Cruz Azul y Flamengo.

La Máquina llega con la misión de replicar la hazaña de Pachuca en 2024, cuando los Tuzos consiguieron colarse hasta la Copa Challenger. Su boleto lo obtuvo tras aquella categórica goleada 5-0 sobre Vancouver Whitecaps, que le entregó el título de la Concacaf. Pero su año ha sido desigual: aunque compite bien internacionalmente, en el entorno local quedó golpeado por dos eliminaciones en semifinales de Liga MX ante América y Tigres, respectivamente. Aun así, la Intercontinental aparece como su última oportunidad de cerrar el ciclo con una sonrisa.

Frente a ellos estará un Flamengo que ganó Libertadores y Brasileirao en un lapso de 10 días, un doblete que confirma que el proyecto estaba diseñado para dominar. Sin embargo, ese calendario apretado también es su gran amenaza debido carga física, viajes y finales encadenadas dejan abierta la puerta para que la llave se vuelva más pareja de lo que su actualidad sugiere.

Hora y dónde ver Flamengo vs. Cruz Azul en la Copa Intercontinental

El partido, programado en sede neutral en Qatar, se disputará a las 12:00 p.m. de Miami y Bogotá, 11:00 a.m. de Ciudad de México y en todos los países latinoamericanos se podrá ver por FIFA+ y DirecTV Sports.

Posibles alineaciones

Las posibles alineaciones confirman que ambos equipos irán con lo mejor disponible. En Cruz Azul se espera a Andrés Gudiño, Omar Campos, Willer Dita, Gonzalo Piovi, Ignacio Rivero, Erik Lira, Carlos Rodríguez, Carlos Rotondi, Jeremy Márquez, Ángel Sepúlveda y Gabriel Fernández. Flamengo apostaría por Agustín Rossi, Alex Sandro, Léo Ortiz, Léo Pereira, Danilo, Erick Pulgar, Jorginho, Samuel Lino, Bruno Henrique, Jorge Carrascal y Giorgian De Arrascaeta.

El ganador del Derbi no tendrá descanso: el 13 de diciembre deberá enfrentar al Pyramids FC por la Copa Challenger. Quien supere esa prueba llegará a la finalísima del 17 de diciembre, donde ya espera el Paris Saint-Germain, campeón de Europa. Los franceses, eximidos de rondas previas, aterrizarán en Qatar después de cumplir compromisos por Champions League y Ligue 1, con la mira puesta en ganar por primera vez la Copa Intercontinental.

Así queda el calendario de la edición 2025

10 de diciembre — Derbi de las Américas

13 de diciembre — Copa Challenger

17 de diciembre — Final de la Copa Intercontinental

