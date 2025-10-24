Andrés Llinás amplió su contrato con Millonarios: los detalles de la renovación

El defensor, referente del equipo y campeón de tres títulos locales, se recupera de una fractura y apunta a volver más fuerte en 2025. Foto: El Espectador - José Vargas

Millonarios vive días de estabilidad y reafirmación de sus baluartes dentro del campo. En una semana clave para la institución, el club bogotano concretó la renovación de dos de sus referentes: primero fue el goleador Leonardo Castro, y este viernes se confirmó la ampliación de contrato de Andrés Llinás, quien vestirá de azul hasta junio de 2029.

El anuncio lo hizo el propio equipo a través de sus redes sociales, acompañado de un mensaje que refleja la identidad y pertenencia del defensor: “Desde la cantera y por muchos años más, esta seguirá siendo tu casa. Andrés Llinás renueva con nosotros para seguir defendiendo estos colores”. Millonarios destacó además, en un comunicado oficial, la importancia del jugador como ejemplo para las nuevas generaciones y pieza clave en los títulos recientes del club.

Formado en las divisiones menores del Embajador, Llinás se ha consolidado como uno de los líderes del plantel profesional. A sus 28 años, suma más de 200 partidos oficiales y tres campeonatos locales: la Copa Colombia en 2022, la Liga BetPlay del primer semestre de 2023 —recordada por el triunfo ante Atlético Nacional en una final vibrante— y la Superliga 2024.

Actualmente, el central atraviesa una etapa distinta de su carrera, marcada por la recuperación de una lesión sufrida en agosto. En el compromiso contra Deportivo Cali, el defensor padeció una fractura en el cuello del pie izquierdo, lo que lo obligó a pasar por cirugía y lo dejará fuera de competencia durante el resto de la temporada.

Pese a ello, su renovación llega como una muestra de confianza mutua entre el jugador y la institución. “Ni siquiera en mis mejores sueños pensé que iba a completar más de 200 partidos, que iba a ganar tres títulos y estoy seguro de que todavía falta mucho. Es el mayor orgullo vestir esta camiseta”, expresó Llinás tras firmar su nuevo vínculo. Y añadió un mensaje especial para los aficionados: “Con la hinchada solo tengo agradecimiento. Han estado ahí en las buenas y en las malas. Definitivamente, Millonarios es su gente”.

Con la continuidad de Llinás asegurada, Millonarios refuerza la base de su proyecto deportivo de largo plazo. En paralelo, el equipo de Hernán Torres se prepara para un reto inmediato: el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, este sábado en El Campín (6:20 p.m.), un partido que se perfila como decisivo para mantener vivas las opciones de clasificación a los cuadrangulares semifinales.

